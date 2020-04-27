Погода 27 квітня в Україні очікується сонячною, середня температура повітря коливатиметься від +12 до +15 градусів.

У вівторок, 28 квітня, в Україні очікується сонце на всій території. Вдень повітря прогріється до +20 градусів, а вночі не опуститься нижче +4.

У середу, 29 квітня, синоптики прогнозують потепління до +23 градусів удень. Водночас у західних областях очікуються дощі з грозами.

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У четвер, 30 квітня, дощова погода пошириться на більшу частину України, а температура опуститься до +19 градусів вдень.

На п’ятницю, 1 травня, синоптики прогнозують дощі та грози на правобережній Україні та сонячну погода на Лівому березі. Середня температура вдень триматиметься на рівні +20 градусів.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.