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Факти / Lifestyle

Дощі та до +23: погода в Україні на тиждень

Погода 27 квітня в Україні очікується сонячною, середня температура повітря коливатиметься від +12 до +15 градусів.

погода 27 квітня

У вівторок, 28 квітня, в Україні очікується сонце на всій території. Вдень повітря прогріється до +20 градусів, а вночі не опуститься нижче +4.

погода 28 квітня

У середу, 29 квітня, синоптики прогнозують потепління до +23 градусів удень. Водночас у західних областях очікуються дощі з грозами.

погода 29 квітня

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У четвер, 30 квітня, дощова погода пошириться на більшу частину України, а температура опуститься до +19 градусів вдень.

погода 30 квітня

На п’ятницю, 1 травня, синоптики прогнозують дощі та грози на правобережній Україні та сонячну погода на Лівому березі. Середня температура вдень триматиметься на рівні +20 градусів.

погода 1 травня

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

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