Календар церковних свят на квітень доволі великий, однак найголовнішим святом вважають Великдень, що припадає на 19 квітня.

Також на квітень у православ’ї припадає Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Список церковних свят на квітень:

1 квітня – мученика Хрисанфа;

2 квітня – преподобних Іоанна;

3 квітня – преподобного Серафима Верецького;

4 квітня – священномученика Василя Анкірського;

5 квітня – преподобномученика Никона Сицилійського;

6 квітня – передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці;

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

8 квітня – Собор Архангела Гавриїла;

9 квітня – мучениці Матрони Солунської (Фессалонікійської);

10 квітня – преподобного Іларіона Нового;

11 квітня – священномучеників Марка та Кирила;

12 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);

13 квітня – святителя Інокентія (Веніяминового);

14 квітня – мученика Авраамия Болгарського;

15 квітня – преподобного Тита чудотворця;

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16 квітня – Великий четвер. Спогад Таємної Вечері;

17 квітня – Страсна п’ятниця. Розп’яття Ісуса Христа;

18 квітня – Велика субота перед Великоднем;

19 квітня– Світле Христове Воскресіння або Великдень;

20 квітня – початок Світлої седмиці;

21 квітня – Іверської ікони Божої Матері;

22 квітня – мученика Євпсихія Кесарійського;

24 квітня – ікони Божої Матері Живоносне Джерело;

25 квітня – преподобного Василя сповідника;

26 квітня – священномученика Артемона Лаодикийського;

27 квітня – святого Мартіна Першого;

28 квітня – поминання покійних;

29 квітня – Мучениць Агапії, Ірини та Хіонії;

30 квітня – преподобного Акакія.

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