Facebook представив новий програмний продукт Messenger Rooms, який є своєрідною відповіддю сервісу Zoom, що став популярним на тлі пандемії коронавірусу.

У Facebook Messenger вже були функції відеочату, але він був обмежений як за загальною кількістю людей, яким дозволено брати участь, так і вимогою, щоб всі мають мати обліковий запис Facebook.

У Messenger Rooms нові правила. Ви можете влаштовувати відеочати за участю до 50 осіб, зокрема навіть ті, у кого немає облікового запису Facebook, можуть приєднатися.

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Їм досить перейти за посиланням конференції, яку створив автор – так само, як в Zoom. Крім того, у Messenger Rooms немає жодних часових обмежень.

Якщо ви приєднаєтеся до відеочату через додаток Messenger, ви можете використовувати ефекти доповненої реальності і нові функції, наприклад, фони з ефектом занурення.

Творець чату вибирає, хто може бачити і приєднуватися до нього, і може в будь-який час видалити кого-небудь, а також заблокувати чат, щоб до нього ніхто не приєднувався.

Нагадаємо, експерти встановили, що додаток Zoom відправляв особисті дані користувачів до Facebook.

Джерело: GSM Arena