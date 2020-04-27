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Факти / Lifestyle

Нове тату щодня: як британський майстер справляється з карантином

У Великобританії через пандемію Covid-19 тату-майстер Кріс Вудхед вирішив робити нове татуювання щодня, аж поки не закінчиться карантин.

До початку режиму самоізоляції на його тілі було рівно 1 тис. татуювань – зараз додалось уже 40 нових.

Щодня по обіді Кріс починає малювати ескізні проекти, натхненні поточною ситуацією. Підготувавши усі необхідні інструменти, він переносить ескіз на шкіру.

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Допис, поширений Chris Woodhead (@adverse.camber)

– Я вважаю, що татуювання – це своєрідна терапія. Зараз я малюю те, що у мене на душі, – говорить він.

Деякі татуювання Кріс присвячує темі карантину.

 

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Допис, поширений Chris Woodhead (@adverse.camber)

– Коли це все закінчиться?

Нагадаємо, у Британії розпочинаються перші випробування вакцини від Covid-19 на людях. До середини травня вакцину протестують на 500 добровольцях.

Джерело: ВВС

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