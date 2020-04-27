Нове тату щодня: як британський майстер справляється з карантином

У Великобританії через пандемію Covid-19 тату-майстер Кріс Вудхед вирішив робити нове татуювання щодня, аж поки не закінчиться карантин.
До початку режиму самоізоляції на його тілі було рівно 1 тис. татуювань – зараз додалось уже 40 нових.
Щодня по обіді Кріс починає малювати ескізні проекти, натхненні поточною ситуацією. Підготувавши усі необхідні інструменти, він переносить ескіз на шкіру.
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– Я вважаю, що татуювання – це своєрідна терапія. Зараз я малюю те, що у мене на душі, – говорить він.
Деякі татуювання Кріс присвячує темі карантину.
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– Коли це все закінчиться?
Нагадаємо, у Британії розпочинаються перші випробування вакцини від Covid-19 на людях. До середини травня вакцину протестують на 500 добровольцях.