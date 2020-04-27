Погода в Україні на сьогодні, 27 квітня 2020

У західних та північних регіонах України в понеділок, 27 квітня, очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 12°… 15°, вночі 3°…5°.

Приблизно таку ж погоду синоптики прогнозують і в центральних регіонах.

На Сході очікуються опади у вигляді дощу, повітря прогріється до 14° вдень і до 7° вночі.

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У південних областях традиційно найтепліше. Температура повітря вдень 14°…16° вдень, 4°…7° вночі.

Нагадаємо, у Закарпатській області 25 квітня, незважаючи на плюсову погоду, пішов сніг.