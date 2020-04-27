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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 27 квітня

27 квітня за церковним календарем, віряни сьогодні вшановують День пам’яті Святителя Мартіна та мучеників Антонія й Іоана.

27 квітня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Мартин, Зіта, Феліція, Роксолана.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Народні прикмети та традиції

  • Ранній зліт бджіл – буде чудова весна.
  • Багато соку з берези тече – до пізньої осені.
  • Якщо верба зацвіла і прилетіли ластівки і стрижі, то варто уже висаджувати саджанці.
  • Побачити в цей день в небі самотнього журавля – до удачі, пару – до весілля, зграю – до приїзду бажаних гостей.

Що не можна робити сьогодні

  • Не вживайте сьогодні жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
  • Не можна, щоб в домі був безлад, речі невипрані, а рослини не политі. Інакше у вашому будинку не буде розумних і хороших людей.
  • Якщо зустрічаєте людину з повним відром або зі сміттєвим пакетом – не переходьте їй дорогу, дайте пройти, інакше ви перейдете дорогу власному везінню.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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