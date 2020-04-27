Погода на травневі свята в Україні (КАРТА)

Погода на травневі свята в Україні буде багата на дощі, в більшості регіонів пройдуть грози.

Погода в Україні 1 травня

У західних і південних регіонах України пройдуть грози і дощі. Температура вдень 15°…22°, вночі 6°…12°.

На Півночі та Центрі країни також очікуються опади, однак, лише вночі. Повітря прогріється до 20° вдень і 10м вночі.

Читайте: 40 градусів і вище: метеорологи дали прогноз на літо 2020 в Україні

У східних регіонах синоптики грози прогнозують вдень. Температура 21°…24° вдень, 7°…10° вночі.

Лише на Луганщині буде хмарна з проясненнями погода.

Погода в Україні 2 травня

У суботу, 2 травня, в північних і західних також будуть гуркотіти грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть 15°…19° вдень і 7°…10° вночі.

На Півдні, Центрі та Сході теж пройдуть дощі з грозами. Повітря прогріється від 15° до 24° днем, від 8° до 12° вночі.

Раніше Факти ICTV писали про вихідні на травневі свята. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, в Україні 1 і 9 травня – офіційні державні вихідні.