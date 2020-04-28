Бункер за $80 тис. і яхта за $200 млн. Як рятуються від коронавірусу мільйонери

Просторі кімнати, дорогі сорти дерева в оздобленні, величезний басейн, камін та навіть власний кінотеатр. Те, що нагадує розкішні апартаменти, насправді підземний бункер класу люкс.

На подібні сховища судного дня нині в США – справжній бум. Коронавірус заганяє багатіїв під землю. Вони платять шалені гроші аби бути подалі від людей у розпал пандемії.

Вартість укриття понад 80 тис. доларів. І це бюджетний варіант.

Ті ж, кому підземелля не по душі, усамітнення шукають посеред моря. Ізолювавшись на розкішній яхті. 138 метрів суцільної розкоші. Одна з найбільших і найдорожчих яхт у світі.

Саме у таких апартаментах за 200 млн доларів самоізолювався відомий американский продюсер та мільярдер Девід Геффен.

П’ятиповерхове судно із басейном, тренажерною залою та навіть винним льохом дрейфує у карибському морі. Ще далі пішли російські олігархи. Мегаяхти мільярдерів Алішера Усманова та Романа Абрамовича оснастили лазаретами.

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Тікають і на приватних літаках. Ціни за переліт в один бік стартують від 10 тис. доларів з людини.

На подібних лайнерах літають Біл Гейтс, футболіст Девід Бекхем та телеведуча Опра Уінфрі.

Відпочинок у розкішних апартаментах у повній ізоляції.

Навіть їжу доставляють без контакту з відвідувачем. А при необхідності до ваших послуг приватна медична служба. Доба в таких апартаментах коштує під тисячу доларів. Ще стільки ж доведеться викласти за медпослуги, плюс 500 доларів за тестування.

Попри високі ціни попит на такі номери люкс для самоізоляції – чималий. Подібні сервіси для VIP клієнтів є вже і в готелях США.

Що таке VIP ізоляція, знають й українські мільйонери.

Він зустрів початок пандемії в розкішному гірськолижному курорті Куршевеле у французьких Альпах. Народний депутат Сергій Шахов каже, може собі таке дозволити.

Двоповерховий будинок за високим парканом. Подвір’я із власним садом. І все це посеред Києва. Таку ізоляцію організував собі відомий український інвестор та мільйонер Дмитро Томчук.

Якщо з багатими та знаменитими все більш-менш зрозуміло, то де ж ховаються від коронавірусу президенти та королі? Король Таїланду дистанціювався в розкішному готелі у Німеччині. А щоб не було самотньо, взяв із собою двадцять молодих прислужниць.

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