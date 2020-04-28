Гороскоп на 2020 фінансовий - що чекає знаки зодіаку

Детальний фінансовий гороскоп на 2020 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Ворогом для вас у цьому році буде надмірна марнотратність. Однак з другої половини березня до липня ви зможете відновитися в матеріальній сфері після низки фінансових негараздів. Обережніше варто бути з вкладенням грошей. Необережне поводження з торговими угодами може принести збитки.

Початок року – складний період, який ознаменується ще й неможливістю реалізувати плани, ідеї. Це тимчасова ситуація, і вже з другої половини березня до липня і в грудні у вас з’являться сприятливі можливості поліпшити своє матеріальне становище.

Весь рік потрібно утримуватися від необдуманих обіцянок. Особливо несприятливі ділові контакти та угоди з іноземними громадянами та фірмами. Якщо врахуєте особливості періоду, сприятливі та несприятливі місяці, то до кінця року ситуація у фінансовій сфері нормалізується.

Гороскоп для Тельців

2020 рік буде сприятливим – активізується ваша творча сила, ви як особистість досягнете визнання та отримаєте грошову винагороду. Перед вами відкриваються нові перспективи. Можете претендувати на фінансову допомогу і навіть на подарунки. Сміливо вкладайте капітал. Сфера вашого впливу сильно розшириться. Професійні або ділові перемоги даються легше, ніж в інші роки. Можна отримати нове призначення або посаду. Сприятливий рік для грошових операцій, продажу та купівлі, фінансових угод і грошових інвестицій.

Період прогресу в професійних справах. Зростає ваш авторитет, ви можете розраховувати на підвищення та увагу до вас як до працівника. Прекрасний період для самоосвіти, підвищення кваліфікації. Особливо сприятливими будуть комерційні контакти з іноземними громадянами та фірмами. Приділіть вашу увагу коштам на благодійність. Ви будете задоволені своїми фінансовими справами, якщо будете щедрі.

Гороскоп для Близнюків

У Близнюків все добре у фінансових справах. У першій половині року виникають непублічні джерела доходу. Вам захочеться мати вплив як на роботі, так і в ділових контактах.

Витримка та наполеглива праця допоможуть досягти матеріальних успіхів. Можна укладати угоди, брати в борг, вкладати гроші у виробництво. У цьому році буде простежуватися прогрес у справах з майном, грошима, спадщиною та розподілом прибутку.

Можуть з’явитися додаткові обов’язки. Однак заохочення від керівництва довго чекати не доведеться.

Існує можливість не отримати жодних поліпшень через помилки в минулому. Проаналізуйте їх і виправте.

Гороскоп для Раків

2020 рік може принести збитки, проблеми з майном. Варто обачніше розпоряджатися грошима та приділяти увагу охороні свого рухомого та нерухомого майна.

У цей період краще відмовитися від нової підприємницької діяльності. Можуть виникнути складнощі з кредитами, а це спричинить збитки, конфлікти, непорозуміння з юристами та владою. Також не варто проводити переговори з організаціями, які займаються фінансами. На емоціях можете здійснювати необдумані грошові витрати, про які пошкодуєте.

Існує небезпека збитків через безвідповідального партнера, з яким ви тісно пов’язані. Не варто укладати жодних угод, здійснювати купівлю або продаж у великих розмірах.

Якоюсь мірою хороший час для вас: квітень, травень, липень, серпень, грудень. У ці місяці є можливість відновитися, зібратися силами перед непростою осінню.

Гороскоп для Левів

Рік буде сприятливим у фінансовому плані, за винятком періоду з 22 березня до 30 червня.

Також грудень буде складним місяцем. Вам може допомогти порада мудрої людини, але остаточне ухвалення рішень має бути лише після узгодження всіх ризиків з фахівцями.

В інший час нічого нового та неприємного не буде, сама ситуація в грошах для вас зрозуміла та ясна.

Унеможливіть ризиковані угоди, навіть якщо вони здаються привабливими. Це рік важливої реорганізації ваших справ, інтересів, сфери самореалізації.

Вірогідні істотні зміни в житті, які спершу не здадуться вам приємними, тому що ви нібито зайдете в тінь. Цей рік може стати поворотним пунктом у вашій кар’єрі, але для успіху вам необхідно звернути увагу на навколишніх.

Гороскоп для Дів

Ви проявляєте величезну силу волі, винахідливість, а також докладаєте багато зусиль для зміцнення свого фінансового фундаменту. Прекрасний період для початку нових проектів, відкриття підприємств, створення бізнесу. Хороший рік для всіх справ, пов’язаних зі спільним капіталом, кредитами, фондами, страховками, податками, а також аліментами та спадщиною.

Успішний період для тих, хто зайнятий науковими дослідженнями і винахідницькою діяльністю. Для політиків і бізнесменів протягом всього року з’являються сприятливі шанси та можливості для розширення своєї діяльності.

Посилюються ваші фізичні та психічні здібності. Великі перспективи для поліпшення якості свого життя, побутових та житлових умов.

Якщо ви сидітимете, склавши руки, а будете робити активні кроки, то результати цього року будуть не лише відчутні вами, а й видимі для інших людей.

Гороскоп для Терезів

Цей рік буде нелегким у фінансовому плані, але навесні, а також у червні та у грудні ви зможете навести лад у всіх справах, які стосуються майна та грошей. У ці місяці можете отримати нове призначення або посаду. Сприятливі періоди для грошових операцій, продажу та купівлі, фінансових угод та інвестицій. Місяці прогресу в професійних справах.

Використовуйте період з березня до червеня включно та грудень для укладення угод, договорів, підписання важливих паперів, залагодження юридичних формальностей, відкриття нових підприємств або реорганізації старих.

Рік важливих відряджень (краще в межах країни), а також відповідальних виступів, переговорів. Якщо їхати закордон, то у складі робочого колективу. Фінансові справи закордоном вирішуйте лише з партнером. Якщо ви діятимете самостійно, то зазнаєте збитків.

Гороскоп для Скорпіонів

Вас будуть оцінювати максимально, як особистість ви досягнете визнання та отримаєте заохочення або підвищення на посаді. Намітьте важливі виступи, відрядження – ви отримаєте відчутний матеріальний результат. Сприятливий рік для грошових оборотів, продажу та купівлі, фінансових вкладень.

Великі можливості приходять через сферу зарубіжжя, творче, професійне самовираження. Благодійність дасть вам ще більше щасливих шансів і можливостей на майбутнє. Якщо вам потрібна підтримка в просуванні проектів, то можете розраховувати на допомогу керівництва.

Однак з середини березня до червня включно, а також у грудні може бути дуже складно вирішувати офіційні питання. Постарайтеся підібрати час так, щоб не втратити віру в себе та людей, оскільки ці місяці можуть принести багато неприємностей у взаєминах з людьми, вищими за статусом.

Гороскоп для Стрільців

У 2020 році доведеться скоротити звичні витрати. Однак якщо ви вкладаєте гроші в себе – у навчання або підвищення вашої кваліфікації, то це розумні витрати, які принесуть прибуток.

Заради впевненості в грошових справах уникайте незаконної діяльності, сумнівних зв’язків і зневаги своїми обов’язками. Плани можуть зруйнуватися, якщо підпишете сумнівні договори з двозначними формулюваннями. Вас можуть спробувати залучити до непродуктивного бізнесу, але тут все залежить від вашої обізнаності та готовності розбиратися в деталях.

Завдання на цей рік – чітко сформулювати свою мету, і якщо ви будете прагнути до неї енергійно, то вже у грудні зможете наблизитися до неї впритул.

Гороскоп для Козерогів

Деякі астрологічні аспекти зможуть пом’якшити життя, однак від вас потрібне глобальне осмислення планів і конкретних проектів.

З одного боку, у вас безліч варіантів і пропозицій для діяльності та можливості заробити. З іншого – ви не можете зосередитися на одній справі та відпрацювати її досить ретельно.

Вся складність для Козерогів на це рік складається в необхідності обрати один напрям, щоб добре його завершити. Якщо вам вдасться розставити пріоритети, тоді все у вас буде добре в матеріальних справах.

Ви будете досягати своєї мети, розшириться сфера вашого професійного та ділового впливу. Підприємницькі починання будуть успішними та вдаватимуться без жодних зусиль на відміну від інших періодів.

Гороскоп для Водоліїв

Ви перебуваєте під невидимим захистом, отримуєте можливість періодично відпочивати в тиші та на самоті. Невидимі сили в цьому році відводять від вас біди, обеззброюють ваших таємних ворогів, підступи яких дивним чином виявляються раніше, ніж заподіють зло. Особливо це стосується фінансових справ.

Для зрілих людей особливо успішний рік у фінансовому плані. Однак намагайтеся не афішувати свої справи. Матеріальна стабільність приходить до вас завдяки таємним джерелам доходів.

Також вам пощастить у справах, пов’язаних із зарубіжжям. Ви здатні отримати значущий фінансовий прибуток від будь-якої діяльності.

У цьому році ви можете отримати переваги, приховані від людських очей – підвищення зарплати, але не кар’єрне зростання.

Гороскоп для Риб

2020 буде сприятливим, ви ставите перед собою цілі та досягаєте їх мінімальними зусиллями. З’являється безліч друзів і знайомих, завжди готових запропонувати вам свою допомогу. Успішно працюєте у великих організаціях, групах і заробляєте гроші. Подорожі приносять вам велику користь, зокрема в матеріальну. Прибуток досягається завдяки друзям і знайомим, що мають гарне становище.

Робота в колективі може містити благодійні та гуманні цілі, тоді ваші фінансові перспективи ще більше збільшуються. Чим більше віддаєте, тим більше отримуєте. Все те, що стосується винахідництва, науки та організаційних заходів приносить вам прибуток.

Також у вашу команду може прийти нова людина, яка принесе свіжі ідеї, завдяки чому, створюються нові можливості для заробітку. Цей рік – час змін у фінансових справах, гроші приходять не за тими джерелами, за якими приходили раніше.

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