PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Карантин в Україні: 7 ідей, чим зайнятися на вихідних

Карантин в Україні триває уже понад місяць, і чимало людей відчувають напругу та втому від одноманітності.

Багато українців під час карантину працюють з дому, проте крім робочого процесу, варто планувати й те, що робити на вихідних.

Факти ICTV публікують кращі поради, чим можна зайнятися на карантині, щоб провести час із користю та задоволенням.

Читайте: Платформа для допомоги громадянам під час карантину: куди звертатися

Саморозвиток

Чим зайнятися у вихідні на карантині

Якщо до карантину не вистачало часу для розвитку власної особистості – нині саме час! Є безліч способів – онлайн-вебінари чи марафони – підтягнути знання у психології, дослідити механізми маркетингу чи опанувати основи філософії. Навчання – це завжди добра можливість з користю провести час та відволіктись від обтяжливих думок про коронавірус. На час пандемії чимало онлайн-ресурсів почали надавати безкоштовний доступ до платних курсів.

Книги та фільми

Чим зайнятися у вихідні на карантині

Кінематограф та література розвивають відчуття естетики та є своєрідною поживою для роздумів. Поки бібліотеки та кінотеатри не працюють, у нагоді стануть десятки онлайн-ресурсів з фільмами та серіалами, а також з кращими зразками художньої та наукової літератури. Потрібно лише обрати свій жанр та зорієнтуватися на зацікавленнях.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список кращих серіалів від Netflix та HBO.

Хобі

Чим зайнятися у вихідні на карантині

Вокал, йога, вишивка чи малювання – у кожного з нас є захоплення, які дарують натхнення – те, чого так не вистачає під час карантину. Займіться улюбленою справою або ж опануйте нову – інтернет дає можливість безкоштовно познайомитися з основами малювання, шиття чи народного танцю.

Вивчення мови

Чим зайнятися у вихідні на карантині

Давно планували вивчити нову мову? В умовах карантину це стало реально, адже завдяки інтернету можна не виходити на вулицю, до бібліотек чи на групові заняття – достатньо просто знайти перевірений та ефективний онлайн-ресурс. Оберіть мову та налаштуйтесь на навчальний процес, вивчати щось нове – це завжди корисно.

Спорт

Чим зайнятися у вихідні на карантині

Облаштувати частину оселі під зону для занять спортом не так складно, як здається! Необхідний спортивний інвентар можна замовити в інтернеті (до речі, Факти ICTV публікували огляд цін на корисні товари для дому) або ж використовувати підручні предмети: великі книги або пляшки з водою. Складіть власний плейлист для спортивних занять, підготуйте комплект одягу та, головне – знайдіть відеоролики з комплексом вправ, що підходять для вашого тіла.

Волонтерство

Чим зайнятися у вихідні на карантині

Якщо під час карантину хочете подбати не тільки про себе, оберіть активізм та допомогу іншим! Для координації зателефонуйте до соціальних служб або ЖКГ або ж просто допоможіть сусідам, якщо їм потрібно купити продукти чи ліки.

Якщо ж є обставини, які не дозволяють це зробити, варто поцікавитись онлайн-волонтерством. Віртуальне волонтерство передбачає безкоштовне надання різного виду допомоги чи послуг через інтернет. Це чудова можливість зробити свій внесок у боротьбу з пандемією, не виходячи з дому. Бути корисним – легко!

Кулінарія

Чим зайнятися у вихідні на карантині

Якщо вітальня, спальня чи балкон за час карантину уже набридли, саме час завітати на кухню! Складні рецепти у процесі приготування можуть виявитися набагато простішими, головне – почати. Візьміть мамину книгу рецептів, знайдіть потрібний в інтернеті або зателефонуйте бабусі – приготування домашніх рецептів разом із родиною обов’язково покращить настрій та допоможе засвоїти кулінарію!

Нагадаємо, Факти ICTV публікували головні правила самоізоляції під час карантину в Україні.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка