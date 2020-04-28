Куди поїхати на травневі свята 2020 онлайн: що подивитися

Карантин через коронавірус, який діє у всьому світі, змусив мільйони людей скасувати свої подорожі. Але якщо ви давно мріяли відкрити для себе таємниці єгипетських пірамід або прогулятися вуличками Венеції, то це не привід змінювати свої плани.

Крім того, попереду на українців чекає три вихідних дні. Тому Факти ICTV підготували варіанти, як подорожувати на травневі свята 2020, не виходячи з дому.

Прогулянки різними куточками світу за допомогою Google Street View зараз стали особливо популярними. Адже раніше, використовуючи сервіс, багато подорожувальників складали собі маршрути місцевості, куди їхали на відпочинок, а тепер можуть просто бродити вулицями улюбленого міста онлайн.

Користуватися Google Street View дуже просто. Для цього потрібно відкрити карти Google, знизу натиснути на помаранчеву людину, після чого на екрані з’являться сині лінії. Натискаючи на них, вам відкриватиметься панорама міста.

Так, аби на травневі свята вам не було нудно від того, що мусите сидіти у квартирі, можна вирушити у подорож каналами Венеції. Перейшовши за посиланням, на вас чекає променад одним із найвідоміших каналів Венеції – Гранд-каналом.

Щойно вам набридне мандрівка Венецією, вгорі можна змінити місцезнаходження і переміститися, скажімо, у римський Колізей, а потім випити запашної кави і з’їсти круасан в Парижі біля Ейфелевої вежі.

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Екскурсія Єгипетськими пірамідами

Єгипетське міністерство, що займається захистом і збереженням історико-культурної спадщини країни, запустило серію безкоштовних онлайн-подорожей гробницями та іншими спорудами, якими знаменита батьківщина фараонів.

Для відвідування доступні вже вісім локацій:

Ще одним способом подорожі в улюблену країну на травневі свята є перегляд тематичних фільмів.

Неймовірне життя Волтера Мітті

Цей фільм допоможе вам побувати відразу у Гренландії, Ісландії і Гімалаях. У центрі сюжету Волтер Мітті , який повинен знайти фотографа Шона О’Коннела. Але це непросте завдання, адже Шон не користується телефоном і постійно подорожує світом. Тому у гонитві за ним Волтер катається на скейтборді Ісландією, забирається на Гімалаї, літає на вертольоті і дізнається, що таке справжнє життя.

Їж, молись, кохай

Головна героїня Елізабет Гілберт жила прекрасним життям: чоловік, успішна кар’єра, чудовий будинок. Але одного разу вона розуміє, що мріє про інше, тому розлучається і вирушає на пошуки себе справжньої.

Вона обирає три країни і проводить у кожній три місяці. В Італії Елізабет знаходить справжнє задоволення від смачної їжі і нових друзів, в Індії – віру, а на узбережжі Індонезії зустрічає справжнє кохання.

Кон-Тікі

Головний герой Тур Гейєрдал – норвежець і нащадок славних вікінгів. У 1947 році він разом з командою однодумців наважується на відчайдушний крок – перетнути весь Тихий океан до берегів Перу на маленькому плоті.

Зйомки цього фільму, заснованого на реальних подіях, проходили на Мальдівських островах, Мальті, в Норвегії, Швеції, Болгарії, Таїланді і США.

Стежки

Цей фільм допоможе вам повністю зануритися у подорож австралійською пустелею. У центрі сюжету – молода дівчина Робін, яка має намір пішки перетнути всю Австралію.

У дорогу вона вирушає разом із собакою і чотирма верблюдами. Однак її вчинком зацікавився журнал National Geographic, який пропонує їй у супровід фотографа.

До речі, фільм заснований на реальних подіях. Автор роману, на основі якого знято фільм, – Робін Девідсон, у 1977 році саме у компанії верблюдів і собаки перетнула 2 700 км пішки.

Більше ідей, як провести травневі свята вдома, можна прочитати на Фактах ICTV.