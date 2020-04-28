Не вистачає соціуму: на PornHub люди почали частіше дивитися групове порно

PornHub побачив зростання аудиторії в категорії відео, де демонструються понад 10 акторів та актрис.

– Цей жанр досить нішовий, проте наша аналітика показує, що більшість глядачів припиняють дивитися до того, як починається основна частина відео. Я думаю, що люди просто хочуть згадати, як бути у групі людей, – зазначає аналітик PornHub Джейк Світцер.

Експерти зазначають, що карантин, який значно змінив життя людей, вплинув і на смаки у фільмах для дорослих.

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Експерт з коронавірусу Білого дому доктор Ентоні Фокі пояснив, що дослідження власних фантазій щодо натовпу під час кризи – здорова реакція, вона не повинна повторюватися поза екраном, бо це призведе до розповсюдження вірусу.

Раніше Факти ICTV писали, що сервіс Pornhub на час карантину надає безкоштовний доступ до своєї платної підписки усім користувачам.

Джерело: The Hard Time