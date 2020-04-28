Східний гороскоп на 2020 рік для Фактів ICTV підготував консультант з китайської астрології Ба Цзи Давид Векуа.

Новий рік буде проходити під знаком білого металевого Щура за східним гороскопом. Зміна року за китайським стилем настає 25 січня.

Й одразу з хороших новин – цей рік буде вдалим для багатьох знаків зодіаку.

Гороскоп для Бика на 2020 рік

Новий рік для Биків буде фінансово успішним, стежте за можливостями, які перед вами відкриваються, і наполегливо працюйте у своєму стилі. У гонитві за грошима та побудовою кар’єри не забудьте піклуватися про своє здоров’я, бо сил витрачатиметься багато. У плані особистих стосунків це спокійний рік, ідеальний для романтичних поїздок.

Здоров’я: ++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: +++

Гороскоп для Тигра на 2020 рік

У 2020 році тигрів чекає ресурсний час, сміливо приймайте комерційні пропозиції, це ваш рік. Питанням здоров’я приділіть профілактичну увагу, а також стежте за правильним харчуванням. На особистому фронті ситуація стабільна, а тим, хто поки в пошуку, посміхнеться удача.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Кролика на 2020 рік

Головною темою року для кроликів стануть пристрасні стосунки та можливі зміни в колі спілкування. Якщо ви у стосунках і не хочете їх втратити, не дуже захоплюйтеся увагою протилежної статі, тому що в цьому році вона буде у надлишку. Гучних вечірок буде багато, тому бережіть своє здоров’я. Цього року можливе отримання спадщини.

Здоров’я: ++

Кар’єра/фінанси: +++

Стосунки: +++++

Гороскоп для Дракона на 2020 рік

Драконів наступного року буде супроводжувати особлива фінансова удача в бізнесі та кар’єрі. Грошей і можливостей їх заробити буде більш ніж достатньо. В особистих стосунках вас чекають близькість з партнером і гармонія. Драконам цього року легко набрати зайву вагу, тому будьте помірні в їжі та займайтеся спортом.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++++

Стосунки: ++++

Гороскоп для Змії на 2020 рік

Змій у 2020 році чекає стрімке просування кар’єрними сходами. Захоплення роботою може охолодити ваші стосунки з близькими, тому знаходьте для них час. Через навантаження на роботі можлива перевтома, тому не забувайте відновлювати сили.

Здоров’я: ++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Коня на 2020 рік

Для Коня Новий рік стане часом внутрішньої трансформації. Настав момент переоцінити та переосмислити своє життя. Довіряйте своїй інтуїції та не бійтеся просити про підтримку близьких. Стосунки з ними дозволять пройти цей період легше. Довгі піші прогулянки допоможуть підтримувати здоров’я та заспокоювати розум.

Здоров’я: ++

Кар’єра/фінанси: ++

Стосунки: +++

Гороскоп для Кози на 2020 рік

Для людей, народжених у рік Кози, 2020-й стане фінансово успішним. Гроші із собою принесуть необхідність більше працювати, тому заплануйте мінімум дві відпустки на цей рік. Це допоможе набратися сил і відпочити від робочих турбот. Також у цей період ви привертатимете багато уваги з боку протилежної статі. Скористайтеся сприятливим моментом влаштувати своє особисте життя.

Здоров’я: ++

Кар’єра/фінанси: ++++

Стосунки: +++++

Гороскоп для Мавпи на 2020 рік

У 2020 році у вас розкриється творчий потенціал. Сміливо починайте нові проекти, творіть. Беріть на себе ініціативу, у вас достатньо сил, аби її реалізувати. Для жінок цей рік може стати моментом поповнення в родині. Заздалегідь подбайте про стан свого здоров’я.

Здоров’я:+++

Кар’єра/фінанси:++++

Стосунки: ++++

Гороскоп для Півня на 2020 рік

Півні в майбутньому році будуть схильні до приємного проведення часу і задоволень. Тому не випускайте з уваги строки виконання робочих завдань. Для здоров’я будуть корисні масажі та спа-процедури. В особистих стосунках намагайтеся приділяти увагу духовності, бо насолоди буде вдосталь.

Здоров’я: ++++

Кар’єра/фінанси: +++

Стосунки: ++++

Гороскоп для Собаки на 2020 рік

Представникам знака Собаки потрібно бути цілеспрямованими та наполегливими цього року. Бо можливості, які до вас приходять, вимагатимуть рішучих дій. У стосунках з близькими та коханими намагайтеся досягати компромісів. Оптимістичний настрій сприятиме гарному здоров’ю весь рік.

Здоров’я: ++++

Кар’єра/фінанси: +++++

Стосунки: ++

Гороскоп для Свині на 2020 рік

Люди, народжені у роки Свині, у 2020 році повинні бути в кар’єрі та бізнесі на сторожі. Це пов’язано зі збільшенням конкуренції у вашій сфері діяльності. Щедрість до навколишніх не лише поліпшить стосунки, але і вбереже вас від можливих проблем. Здоров’я цього року буде хорошим, якщо зуміти зберегти власну енергію.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: ++

Стосунки: +++++

Гороскоп для Щура на 2020 рік

Цього року щури будуть в оточенні великої кількості людей. Тому їх можливості в кар’єрі та фінансах будуть пов’язані зі створенням команди однодумців. Не намагайтеся заробляти самотужки. В особистому житті приділяйте своєму партнеру більше уваги, це зміцнить ваше кохання. У сфері здоров’я це сприятливий рік.

Здоров’я: +++

Кар’єра/фінанси: +++

Стосунки: ++++

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп на 2020 рік для представників всіх знаків зодіаку.