Як пройти онлайн-співбесіду – кілька простих правил

Поводьтеся, як на звичайній співбесіді – впевнено й невимушено. Говоріть чітко й досить голосно, не забувайте посміхатися. Навіть якщо немає зображення, ваша усмішка буде помітна співрозмовнику.

Розповідайте не про життя, а про досвід. Не соромтеся ставити запитання. Людина, яка нічим не цікавиться на співбесіді, не викликає довіри в рекрутерів.

Під час розмови з HR-фахівцем дивіться на камеру, а не на екран. Так ви будете спілкуватися зі співрозмовником, а не дивитися кудись убік. Цей навик потребує певної вправності, тому краще потренуйтеся напередодні.

Ви повинні бути готові до того, що рекрутер буде з вами спілкуватися без зображення, тобто доведеться розмовляти з чорним екраном. Це складно, тому краще заздалегідь налаштуйтеся на таке інтерв’ю, щоби не розгубитися.