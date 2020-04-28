Як пройти онлайн-співбесіду – кілька простих правил

Як підготуватися до співбесіди онлайн?
Під час проходження співбесіди важливі моральна налаштованість, презентабельний зовнішній вигляд і технічна складова.
- Насамперед встановіть програму на комп’ютер або додаток у смартфон. Найчастіше сьогодні для відеозв’язку використовують Zoom й Skype.
- Під’єднайте гарнітуру, перевірте мікрофон і веб-камеру і протестуйте зв’язок. Зробіть тест-дзвінок самому собі та подивіться, як вас видно й чутно зі сторони. Рекрутери погоджуються із думкою, що якщо зображення поганої якості, краще від нього відмовитися. Набагато важливіше, коли співрозмовника добре чути.
- Ретельно підберіть фон. Він повинен бути нейтральним і без зайвих предметів. Найкращий варіант – пуста світла стіна або вікно з закритими жалюзі або шторами. Позаду вас не повинно бути предметів побуту, кухонного приладдя або дитячих іграшок.
- Подбайте про тишу під час відеозустрічі. Попросіть рідних не турбувати вас, допоки будете спілкуватися з рекрутером, а домашніх тварин відправте погуляти в іншу кімнату.
- Продумайте свій зовнішній вигляд. Краще надати перевагу стилю одягу smart casual. Він зручний і налаштовує на спокійну невимушену бесіду. Діловий костюм бажано відкласти для особистої зустрічі з керівництвом. Вдома він буде виглядати недоречно.
- Заздалегідь підготуйте зразки ваших робіт, щоб у потрібний момент переслати файли або увімкнути демонстрацію екрану (така опція передбачена в Zoom). Портфоліо можна заздалегідь зберегти в Google-документах із відкритим доступом для всіх, у кого є посилання.
Як поводитись на онлайн-співбесіді?
Поводьтеся, як на звичайній співбесіді – впевнено й невимушено. Говоріть чітко й досить голосно, не забувайте посміхатися. Навіть якщо немає зображення, ваша усмішка буде помітна співрозмовнику.
Розповідайте не про життя, а про досвід. Не соромтеся ставити запитання. Людина, яка нічим не цікавиться на співбесіді, не викликає довіри в рекрутерів.
Під час розмови з HR-фахівцем дивіться на камеру, а не на екран. Так ви будете спілкуватися зі співрозмовником, а не дивитися кудись убік. Цей навик потребує певної вправності, тому краще потренуйтеся напередодні.
Ви повинні бути готові до того, що рекрутер буде з вами спілкуватися без зображення, тобто доведеться розмовляти з чорним екраном. Це складно, тому краще заздалегідь налаштуйтеся на таке інтерв’ю, щоби не розгубитися.
Що розповідати про себе?
Ви цікавите рекрутерів більше як фахівець, а не як особистість. Відповідаючи на запитання про себе, не варто розповідати докладні факти біографії, про зміни місця проживання чи ваші хобі та захоплення.
Передусім розкажіть:
- який у вас досвід (особливо на останньому місці роботи);
- що ви вмієте;
- у яких великих і престижних проектах брали участь;
- яких результатів досягли.
Можна ознайомитися з вимогами, що представлені у вакансії, а потім скласти список зі трьох-п’яти пунктів задля створення образу ідеального кандидата. Так само розповідайте про ваш досвід, щоби представити його найбільш логічним і ефективним чином.
Що запитати в рекрутера на онлайн-співбесіді?
Заздалегідь підготуйтеся до онлайн-співбесіди – вивчіть інформацію про компанію в соціальних мережах й на офіційному сайті. Обов’язково розпитайте рекрутера про вакансію й обов’язки, які доведеться виконувати на новому місці роботи.
Доречно буде дізнатися:
- Чому ви шукайте співробітника на цю посаду?
- Хто буде давати завдання?
- Скільки триває випробувальний термін?
- Коли ви дасте відповідь за результатами співбесіди?
- За якими критеріями буде оцінюватися робота?
Яких провальних відповідей потрібно уникати?
Є відповіді, за якими HR-фахівець одразу розуміє, що перед ним непридатний кандидат.
Уникайте фраз, які показують лише фінансову зацікавленість у роботі і зневажливе ставлення до цінностей компанії:
- мені потрібні гроші;
- я не вникав, чим займається ваша компанія;
- я надіслав резюме до десяти таких самих компаній.
Уникайте відповідей, у яких ви лаєте колег і/або минуле місце роботи:
- мої колеги й начальство – негідники;
- мій колишній директор – тиран і деспот;
- на колишній роботі мені платили занадто мало.
Якщо у вас запитають про причини зміни роботи, достатньо відповісти, що шукаєте щось кращого і хочете отримати нові можливості. Так ви уникнете репутації конфліктної людини й підвищите свої шанси на отримання бажаної посади.
Уникайте невпевнених відповідей:
- не знаю;
- сумніваюся;
- не впевнений;
- хто знає;
- можливо.
Якщо вам важко відповісти на запитання, що стосується вашої спеціалізації, попросіть трохи часу й пошукайте відповідь в інтернеті або у ваших робочих файлах. Так ви продемонструєте, що не здаєтеся і вмієте знаходити рішення в складних ситуаціях.