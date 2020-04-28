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Як пройти онлайн-співбесіду – кілька простих правил
Як пройти онлайн-співбесіду – кілька простих правил

Факти ICTV розкажуть, як успішно пройти онлайн-співбесіду.

Сьогодні багато компаній практикують такий вид інтерв’ю, бо він економить час і допомагає правильно оцінити претендентів уже на початковому етапі відбору.

Як підготуватися до співбесіди онлайн?

Під час проходження співбесіди важливі моральна налаштованість, презентабельний зовнішній вигляд і технічна складова.

  1. Насамперед встановіть програму на комп’ютер або додаток у смартфон. Найчастіше сьогодні для відеозв’язку використовують Zoom й Skype.
  2. Під’єднайте гарнітуру, перевірте мікрофон і веб-камеру і протестуйте зв’язок. Зробіть тест-дзвінок самому собі та подивіться, як вас видно й чутно зі сторони. Рекрутери погоджуються із думкою, що якщо зображення поганої якості, краще від нього відмовитися. Набагато важливіше, коли співрозмовника добре чути.
  3. Ретельно підберіть фон. Він повинен бути нейтральним і без зайвих предметів. Найкращий варіант – пуста світла стіна або вікно з закритими жалюзі або шторами. Позаду вас не повинно бути предметів побуту, кухонного приладдя або дитячих іграшок.
  4. Подбайте про тишу під час відеозустрічі. Попросіть рідних не турбувати вас, допоки будете спілкуватися з рекрутером, а домашніх тварин відправте погуляти в іншу кімнату.
  5. Продумайте свій зовнішній вигляд. Краще надати перевагу стилю одягу smart casual. Він зручний і налаштовує на спокійну невимушену бесіду. Діловий костюм бажано відкласти для особистої зустрічі з керівництвом. Вдома він буде виглядати недоречно.
  6. Заздалегідь підготуйте зразки ваших робіт, щоб у потрібний момент переслати файли або увімкнути демонстрацію екрану (така опція передбачена в Zoom). Портфоліо можна заздалегідь зберегти в Google-документах із відкритим доступом для всіх, у кого є посилання.

Як поводитись на онлайн-співбесіді?

Поводьтеся, як на звичайній співбесіді – впевнено й невимушено. Говоріть чітко й досить голосно, не забувайте посміхатися. Навіть якщо немає зображення, ваша усмішка буде помітна співрозмовнику.

Розповідайте не про життя, а про досвід. Не соромтеся ставити запитання. Людина, яка нічим не цікавиться на співбесіді, не викликає довіри в рекрутерів.

Під час розмови з HR-фахівцем дивіться на камеру, а не на екран. Так ви будете спілкуватися зі співрозмовником, а не дивитися кудись убік. Цей навик потребує певної вправності, тому краще потренуйтеся напередодні.

Ви повинні бути готові до того, що рекрутер буде з вами спілкуватися без зображення, тобто доведеться розмовляти з чорним екраном. Це складно, тому краще заздалегідь налаштуйтеся на таке інтерв’ю, щоби не розгубитися.

Що розповідати про себе?

Ви цікавите рекрутерів більше як фахівець, а не як особистість. Відповідаючи на запитання про себе, не варто розповідати докладні факти біографії, про зміни місця проживання чи ваші хобі та захоплення.

Передусім розкажіть:

  •         який у вас досвід (особливо на останньому місці роботи);
  •         що ви вмієте;
  •         у яких великих і престижних проектах брали участь;
  •         яких результатів досягли.

Можна ознайомитися з вимогами, що представлені у вакансії, а потім скласти список зі трьох-п’яти пунктів задля створення образу ідеального кандидата. Так само розповідайте про ваш досвід, щоби представити його найбільш логічним і ефективним чином.

Що запитати в рекрутера на онлайн-співбесіді?

Заздалегідь підготуйтеся до онлайн-співбесіди – вивчіть інформацію про компанію в соціальних мережах й на офіційному сайті. Обов’язково розпитайте рекрутера про вакансію й обов’язки, які доведеться виконувати на новому місці роботи.

Доречно буде дізнатися:

  •         Чому ви шукайте співробітника на цю посаду?
  •         Хто буде давати завдання?
  •         Скільки триває випробувальний термін?
  •         Коли ви дасте відповідь за результатами співбесіди?
  •         За якими критеріями буде оцінюватися робота?

Яких провальних відповідей потрібно уникати?

Є відповіді, за якими HR-фахівець одразу розуміє, що перед ним непридатний кандидат.

Уникайте фраз, які показують лише фінансову зацікавленість у роботі і зневажливе ставлення до цінностей компанії:

  •         мені потрібні гроші;
  •         я не вникав, чим займається ваша компанія;
  •         я надіслав резюме до десяти таких самих компаній.

Уникайте відповідей, у яких ви лаєте колег і/або минуле місце роботи:

  •         мої колеги й начальство – негідники;
  •         мій колишній директор – тиран і деспот;
  •         на колишній роботі мені платили занадто мало.

Якщо у вас запитають про причини зміни роботи, достатньо відповісти, що шукаєте щось кращого і хочете отримати нові можливості. Так ви уникнете репутації конфліктної людини й підвищите свої шанси на отримання бажаної посади.

Уникайте невпевнених відповідей:

  •         не знаю;
  •         сумніваюся;
  •         не впевнений;
  •         хто знає;
  •         можливо.

Якщо вам важко відповісти на запитання, що стосується вашої спеціалізації, попросіть трохи часу й пошукайте відповідь в інтернеті або у ваших робочих файлах. Так ви продемонструєте, що не здаєтеся і вмієте знаходити рішення в складних ситуаціях.

Фото: Dreamstime

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