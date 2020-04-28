У вівторок, 28 квітня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 7 місячний день.
У цей період рекомендується займатися справами, що не вимагають особливої концентрації уваги. Астролог рекомендують обережніше ставитися до кредитування.
У 7 місячний день є ризик, що буде підвищена емоційна чутливість. Важливо більш тактовно ставитися до людей, які вас оточують.
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28 квітня можна сміливо будувати плани на майбутнє. У цей період буде етап переосмислення минулого.
Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2020 рік.