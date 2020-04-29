Наближаються травневі свята, тому господині вже зараз шукають, де купити свіже м’ясо та знайти смачний рецепт соусу до шашлику.

Найбільш поширені рецепти соусу для шашлику готуються легко, однак кожен вид м’яса потребує особливих спецій.

Факти ICTV публікують 3 простих рецепти смачних соусів, які ідеально доповнять смак шашлику.

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Рецепт №1

Інгредієнти

• 3 зубчики часнику;

• 1 помідор;

• 2 ст. л. оливкової олії;

• 2 ст. л. води;

• 1 ст. л. яблучного оцту;

• кріп, базилік, петрушка.

Приготування

Зелень дрібно порубати, помідор нарізати на маленькі кубики, часник пропустити через прес. З’єднати всі інгредієнти і добре перемішати.

Рецепт № 2

Інгредієнти

• 2-3 зубчики часнику;

• 2 ст. л. гірчиці;

• 2 ст. л. томатної пасти;

• 1 ч. л. яблучного оцту;

• зелень (кріп, петрушка, кінза, зелена цибуля і так далі).

Приготування

Зелень і часник дрібно нарізати. Змішати гірчицю, томатну пасту, оцет, потім додати зелень. Перемішати і дати настоятися.

Рецепт № 3

Інгредієнти

• 1 куряче яйце;

• 1 ст. л. гірчиці;

• 100 мл оливкової олії;

• сіль і перець за смаком.

Приготування

Від яйця потрібен тільки білок. Його потрібно збити міксером разом з гірчицею. Потім, не припиняючи збивати, акуратно влити оливкову олію. Посолити і поперчити за смаком. Соус вийде густим і чудово доповнить курячий шашлик.

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