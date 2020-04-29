Українські виконавці не припиняють дивувати нас музичними новинками. Факти ICTV зібрали кращі пісні 2020 року, які зараз перебувають на піку популярності та підкорюють українські хіт-паради. Саме час оновлювати плей-лісти!

Go_A — Соловей

Колектив Go_A навесні представлятиме нашу країну на Євробаченні з хітом 2020 року Соловей. Музиканти об’єднали електронну музику, фольклорний вокал, танцювальні біти, африканські барабани і гітару.

Гурт раніше був маловідомим, але одразу після національного відбору на конкурс про нього заговорили преса та всі українські меломани. Солістка Катерина Павленко — майстер автентичної народної техніки вокалу. Дівчина говорить, що українські пісні унікальні технікою добування звуків, якої більше немає ніде у світі.

Тіна Кароль & Юлія Саніна — Вільна

Тіна Кароль і Юлія Саніна цієї зими випустили спільну пісню Вільна, яка стала офіційним саундтреком до фільму Віддана. Справжній гімн сильних жіннок.

Ця пісня — своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про силу нашого сестринства. І було важливо виконати її саме в дуеті з іншою виконавицею — сильною, талановитою, рівною, — говорить Тіна Кароль.

Нова робота відрізняється чуттєвим текстом і сильними ритмами. Слова написала українська реперка alyona alyona.

Вільна не схожа на творчість THE HARDKISS, не схожа на пісні Тіни Кароль. Це щось зовсім інакше, у чому ми поєдналися, — вважає Юлія Саніна.

Наталія Могилевська — Я покохала

Наталія Могилевська нарешті зустріла того самого чоловіка, якому готова віддати своє серце. Про це вона співає в новій пісні Я покохала. Водночас співачка не поспішає розкривати ім’я коханого. В інтерв’ю Каті Осадчій вона зізналась, що чоловік живе в іншій країні.

Пісня Я покохала вийшла дуже щирою, адже слова та музику написала сама Наталія. Кліп знімали у мальовничому куточку Карпат — у Верхній та Нижній Рожанці біля Славського.

MELOVIN — Вітрила

Шанувальники MELOVIN тепло прийняли пісню Вітрила. Фанати зазначили, що голос співака українською звучить дуже красиво та заворожує.

Трек сьогодні займає високі позиції в українських хіт-парадах, звучить на радіо та став саундтреком до серіалу Новенька. У лютому MELOVIN зі своєю композицією отримав премію Української пісні року, яка проходила в Національному палаці Україна.

alyona alyona feat. Jamala — Забирай

Зухвалий та іронічний хіт реперки alyona alyona та Джамали Забирай про зворотній бік популярності в епоху соціальних мереж. У кліпі виконавиці постали у незвичних образах. Джамала приміряла хіп-хоп-лук, а на тілі alyona alyona з’явилися тисячі стікерів-коментарів.

Нова українська пісня 2020 року про те, що сьогодні кожен користувач інтернету може написати, що йому заманеться, розкритикувати твою зовнішність, вагу, спосіб життя. Бути вищим від цього не так просто.

KAZKA — Палала

Палала — це популярна пісня 2020 року з другого студійного альбому гурту KAZKA. Вона про всепоглинаючу любов і пристрасть, перед якими неможливо встояти.

Покохали так, що згоріли дотла, юні від обіймів палали тіла — співає KAZKA.

Кліп зняв найексцентричніший український кліпмейкер Алан Бадоєв. Без жодних перебільшень, це геніальна робота, яка межує з легким відтінком божевілля. У ролику фронтвумен гурту Олександра Зарицька пришиває себе червоною ниткою до чоловіка. Тіла, слова та почуття переплітаються в щось дуже відверте.

KHAYAT — Osoka

Восени KHAYAT презентував пісню Osoka. Поєднання жанру інді-попу, яскравих народних мотивів і сучасного звучання відразу зробили її хітом.

Співак брав участь із новим треком у національному відборі на Євробачення і пройшов до фіналу. Для перемоги не вистачило зовсім трохи голосів і везіння. Натомість журі Української пісні року було більш прихильним до KHAYAT і на церемонії нагородження присудило виконавцю престижну премію.

Читайте: KHAYAT — що відомо про учасника відбору на Євробачення 2020

Бумбокс — Твiй номер / Плющ

Гурт Бумбокс цієї зими зробив шанувальникам приємний сюрприз. Музиканти презентували одразу два кліпи на пісні Твiй номер і Плющ. Ідея об’єднати композиції надійшла від продюсера колективу Олексія Согомонова.

Твiй номер — це потужний саунд і справжня експресія. Друга пісня Плющ написана на слова видатної української поетеси Лесі Українки. Після першої композиції вона звучить коротко і пронизливо. Загалом вийшла дуже атмосферна робота.

DILEMMA — Динаміт

Новий трек Динаміт гурту DILEMMA одразу після виходу викликав бурхливі обговорення користувачів інтернету. Комусь припав до душі іронічний хіт у стилі R&B по-українськи, а хтось побачив плагіат на спільну роботу Ed Sheeran і Justin Bieber — I don’t care.

ONUKA — Zenit

ONUKA у своїй творчості поєднує електронну музику, українську самобутність і особливу філософію. У пісні Zenit можна почути цимбали і трембіти, які заворожують із перших звуків. Відеоряд знімали у різних локаціях — від карпатських гір до морських пейзажів.

Я сподіваюсь, завдяки Zenit люди побачать те прекрасне, що нас оточує. Попри проблеми та негаразди, стрімкий ритм чи потреби сучасного світу, іноді потрібно зупинитися і відчути щастя в моменті, — прокоментувала ONUKA нову роботу.

Раніше Факти ICTV робили добірку кращих зарубіжних треків 2020 року, які вже підкорюють світові чарти.