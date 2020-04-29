Погода в Україні на 29 квітня обіцяє бути теплою.

У західних областях температура підніметься до +23 градусів удень та до +9 вночі. Водночас очікуються дощі з грозами.

На Півночі синоптики прогнозують від +19 до +23 градусів удень. Вночі середня температура триматиметься на рівні +8.

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На Сході країни очікується сонячна погода та до +21 градуса, вночі опуститься до +3.

На Півдні стовпчик термометра вдень підійметься до +21 градуса, а ночі спаде до +5.

До слова, прогноз погоди на тиждень можна дізнатися в іншому матеріалі Фактів ICTV.