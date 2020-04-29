PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 29 квітня (КАРТА)

Погода в Україні на 29 квітня обіцяє бути теплою.

У західних областях температура підніметься до +23 градусів удень та до +9 вночі. Водночас очікуються дощі з грозами.

На Півночі синоптики прогнозують від +19 до +23 градусів удень. Вночі середня температура триматиметься на рівні +8.

погода 29 квітня

Читайте: З грозами і дощами: погода на травневі свята в Україні (КАРТА)

На Сході країни очікується сонячна погода та до +21 градуса, вночі опуститься до +3.

На Півдні стовпчик термометра вдень підійметься до +21 градуса, а ночі спаде до +5.

До слова, прогноз погоди на тиждень можна дізнатися в іншому матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка