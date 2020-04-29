29 квітня вшановують трьох сестер: Хіонію, Агапію, Ірину (Аріну).

29 квітня вважався найкращим днем, коли треба було працювати в городі. Кажуть, що якщо капусту посадити на Аріни, то вона виросте соковитою, смачною і великою.

Також цього дня відзначають Міжнародний день танцю.

Іменини сьогодні святкують Галина, Леонід та Ірина.

Народні прикмети на 29 квітня

Зацвіла вільха – можна сіяти гречку.

Гучний грім – до багатого врожаю хліба.

Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.

Сни з 28 на 29 квітня не здійснюються.

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Що не можна робити 29 квітня:

не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність;

не можна стригтися та робити зачіски.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.