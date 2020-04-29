29 квітня вшановують трьох сестер: Хіонію, Агапію, Ірину (Аріну).
29 квітня вважався найкращим днем, коли треба було працювати в городі. Кажуть, що якщо капусту посадити на Аріни, то вона виросте соковитою, смачною і великою.
Також цього дня відзначають Міжнародний день танцю.
Іменини сьогодні святкують Галина, Леонід та Ірина.
Народні прикмети на 29 квітня
- Зацвіла вільха – можна сіяти гречку.
- Гучний грім – до багатого врожаю хліба.
- Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.
- Сни з 28 на 29 квітня не здійснюються.
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Що не можна робити 29 квітня:
- не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність;
- не можна стригтися та робити зачіски.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.