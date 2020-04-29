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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 29 квітня

29 квітня вшановують трьох сестер: Хіонію, Агапію, Ірину (Аріну).

29 квітня вважався найкращим днем, коли треба було працювати в городі. Кажуть, що якщо капусту посадити на Аріни, то вона виросте соковитою, смачною і великою.

Також цього дня відзначають Міжнародний день танцю.

Іменини сьогодні святкують Галина, Леонід та Ірина.

Народні прикмети на 29 квітня

  • Зацвіла вільха – можна сіяти гречку.
  • Гучний грім – до багатого врожаю хліба.
  • Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.
  • Сни з 28 на 29 квітня не здійснюються.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити 29 квітня: 

  • не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність;
  • не можна стригтися та робити зачіски.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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