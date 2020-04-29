У середу, 29 квітня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 8 місячний день.
Гарний час для занять розумовою діяльністю. У цей період буде підвищена емоційна чутливість. Рекомендується уважніше ставитися до близьких людей.
29 квітня астрологи рекомендують обережніше ставитися до надання грошей у борг. Є ймовірність, що будуть труднощі з поверненням.
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У цей день швидко виникають нові зв’язки і знайомства.
Раніше Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2020 рік.