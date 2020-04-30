Десь закриті кордони, а десь досі діє надзвичайний стан. Більшість країн світу на сьогодні заборонили в’їзд для іноземців, що не мають постійного права проживання, і скасували регулярне авіасполучення.

Туристична галузь несе мільйонні збитки, тож туроператори намагаються з’ясувати, з якими країнами таки вдасться співпрацювати цього літа, щоб остаточно не втратити сезон.

Які країни налаштовані відкрити кордони для туристів

У країнах Євросоюзу досі діє заборона на в’їзд для жителів третіх країн, запроваджена Єврокомісією на початку карантину до 15 травня, тож поки саме від цієї дати країни отримають змогу ухвалювати самостійні рішення щодо відкриття власних кордонів туристам.

В Іспанії, що входить до десятки найпопулярніших напрямків серед українців, спочатку заявили – кордони відкривати не планують до кінця року, але місцева рада з туризму підрахувала загальні збитки від такого рішення – €100 млрд, тож перемовини ще тривають.

— Щодо Іспанії, у моїх туристів, наприклад, був заброньований тур на квітень. Зараз через незрозумілу ситуацію із кордонами ми вирішили не ризикувати і перенесли поїздку на початок жовтня. Однак це не означає, що у разі відміни заборони літаки, наприклад, у туристичну Барселону не полетять раніше, тож ми не вважаємо сезон літа-2020 остаточно втраченим, – зазначає керівник туристичної компанії Ірина Бірук.

Одна з найбільш постраждалих від Covid-19 країн – Італія. В її бюджеті надходження від туризму складають 12%. В країні розглядають питання відкрити хоча б південні області, які менше постраждали від епідемії.

Ще більших втрат можуть зазнати Франція, Болгарія, Кіпр, Мальта, Румунія. Країни об’єдналися і попросили фінансової допомоги Євросоюзу на підтримку галузі. До них приєдналася і Греція, у якої туризм складає 21% бюджету, тож країна найбільше наполягає на якнайшвидшому відкритті власних кордонів.

— Греки поки що пручаються. Вони хочуть відкритися, бо живуть з туризму. Розглядається відкриття якщо не всієї країни, то хоча б окремих островів, але якщо їм ЄС скажуть – хлопці, все, жодних варіантів , всі закриті – всі будуть закриті, – коментує експерт авіаційної галузі Валерій Романенко.

Про послаблення режиму перетину кордону першою ухвалила рішення Чехія, хоча поки це не стосується туристів. 28 квітня переговори з Євросоюзом провела Швейцарія, яка входить у Шенгенську зону, але не є членом ЄС і хоче послабити для себе обмеження.

Один з лідерів прийому українських туристів – Єгипет – на цьому тижні навпаки продовжив надзвичайний стан до початку серпня. Туреччина ж готується приймати туристів, щоправда, поки з азійських країн, для європейців планує відкритися наприкінці липня.

Які умови туризму під час карантину

Головною перешкодою відкриття кордонів та старту туристичних подорожей називають необхідність виконувати обов’язкові рекомендації ВООЗ під час пандемії. Одна з них – зберігання дистанції, яку потрібно впроваджувати навіть під час автобусних та авіаційних перевезень.

— Що стосується віддаленого розсаджування пасажирів, ми готові це виконувати, якщо держава встановить рівні умови для всіх перевізників. Інша проблема, що це призведе до зменшення кількості крісел і, як наслідок, до здорожчання квитка у півтора раза. Чи готові до цього українці? – коментує ситуацію керівник компанії Міжнародні авіалінії України Євген Дихне.

Ще одне питання – обов’язкове для українських туристів медичне страхування. Експерти кажуть, поки його умови такі, як і до пандемії, тож діє воно до того моменту, поки у подорожнього не виявили Covid-19. Це є форс-мажором. Що робити із хворим після, вирішуватиме кожна окрема держава, але найвірогідніше, лікування треба буде оплатити своїм коштом, як і зворотній квиток.

— Головна умова, яка вбиває саму ідею туристичного відпочинку і діє поки майже усюди, це обов’язкова двотижнева обсервація після прибуття. Враховуючи, що відпочинок займає в середньому від тижня до 10 днів, виконати це просто неможливо. Ну, а після повернення таку ж тривалу обсервацію доведеться провести в Україні, – каже керівник консалтингової компанії з підтримки авіації Олександр Ланецький.

Вирішувати цю проблему взялися, об’єднавшись, міністри туризму країн ЄС і запропонували єдиний для всіх документ з умовною назвою Covid-паспорт, де будуть прописані результати тестування. Разом з цим планують розробити протоколи–рекомендації щодо прийому гостей. Необхідні дистанції під час перебування біля водойм та у закладах загального харчування.

— Я особисто проводжу перемови із деякими готелями Туреччини. Зараз вони провели дезінфекцію усіх приміщень і закупили вдосталь одноразових масок для гостей. Поки це все, чекають подальших рекомендацій, – стверджує Бірук.

Ще одна велика стаття витрат – авіаквитки. Чи буде доступною їх вартість, чи польоти знову стануть шалено дорогі. Лоукост-компанії з великими прибутками, такі як Wizz Air та Easyjet, мають фінансовий запас і намагатимуться тримати ціни, кажуть експерти. Як і ірландська компанія Ryanair, що анонсує продаж квитків від 99 центів, щойно відкриється можливість польотів, аби повернути пасажиропотік, який і дозволить надолужити втрачене. Цим шляхом готові йти й українські перевізники.

— Вже зараз ми розуміємо що збиткову діяльність будемо вести до квітня 2021-го року. В умовах зниженого попиту може бути ситуація, коли авіакомпанії будуть дуже агресивно боротися за пасажира і з урахуванням збитків, які вони і так несуть, почнуть пропонувати собі в мінус низькі ціни для того, щоб забезпечити польоти і повернення пасажирів, – заспокоює керівник компанії МАУ Євген Дихне.

Чи вистачить грошей в українців? А якщо залишитися вдома?

Але традиційні гарячі тури все ж можуть значно піднятися в ціні. У відносно не дорогій для українців Туреччині нещодавно анонсували, через нові санітарні норми вимушені цього року скасувати систему All inclusive, і це точно позначиться на вартості подорожей.

Враховуючи це та тривалий карантин, за час якого багато хто витратив власні заощадження, чи захочуть українці їхати за кордон? В Україні центрами морського відпочинку є Бердянськ та Одеса. Однак через шалений попит ціни там, вірогідно, значно зростуть.

— Всі втратили кошти. Зараз в Одесі вже повинні бути туристи, але триває карантин. Тож вірогідно, що підприємці будуть прагнути надолужити втрачене. Щодо дотримання санітарних рекомендацій, на готелі і санаторії можна розраховувати, але тих, хто здає туристам власні квартири, проконтролювати просто неможливо, – каже Ірина Бірук.

Готується приймати туристів і Закарпаття. Регіон, який останні роки розвивав напрям гастрономічного туризму, зараз переорієнтовується і пропонує маршрути за принципом мало відвідуваних місць, де не буде натовпів людей. Один з таких – Срібний трикутник Закарпаття, що розтягнувся між містами Ужгород-Мукачево-Косонь, а також маршрут 13 місць Свалявщини.

— Цього літа Закарпатська туристична організація рекомендує відвідувати ті місця, до яких зазвичай туристи не ходять великими групами. Незвичну красу природи можна побачити на перевалі біля селища Уклин на Свалявщині. Унікальна архітектурна пам’ятка – сторічна дзвіниця у селищі Лопушанка. Ну, і звісно, чисельні мінеральні джерела, – рекомендує керівник регіональної туристичної організації Закарпаття Федір Шандор.

У регіоні ще вирішують, чи відкривати доступ до термальних джерел, у басейнах яких можливе скупчення людей. А от клініки, що пропонують послуги лікування столовими мінеральними водами, готуються до відкриття із врахуванням вимог щодо санітарних норм і можливих рекомендацій Міністерства охорони здоров’я.

Катерина Павловська