День прикордонника в Україні відзначають 30 квітня. До 2018 року його святкували 28 травня.
У кожній державі прикордонна служба вважається стратегічно важливим органом, який охороняє державні кордони і зберігає територіальну цілісність країни.
Факти ICTV підготували для вас найкращі привітання з Днем прикордонника, щоб ви могли потішити українських захисників.
Історія
Дату 30 квітня обрали для того, щоб свято стало співзвучним з реальними подіями в Україні.
Історії відомі славетні події кінця квітня 1918 року, коли спеціальна група Запорізького корпусу армії УНР на чолі з полковником Володимиром Сінкевич, звільнивши більшу частину Донбасу, здобула визнаний міжнародною спільнотою кордон УНР з Росією і тодішнім Доном.
Потрібно пам’ятати, що сучасна Україна є історичною наступницею Української народної республіки і Гетьманської держави Павла Скоропадського.
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Привітання
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З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров’я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
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Нелегка вибрана вами дорога, але ви йдете по ній гордо, легко. Бажаємо вам ніколи не пізнати гіркоту поразки і струси непередбачених ситуацій. Нехай буде спокійною ваша служба. Адже це запорука миру і щастя нашої країни.
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В небесах, чи на морі, на суші
Серед пустель і чужих міст,
В нестримну спеку і у холоднечу,
І залишивши надовго свій дім –
Є така нелегка служба,
Є такий перед Батьківщиною борг.
Побажаю, щоб міцніла лише дружба
І кордонів не порушував ніхто!
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Я вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Будьте завжди стійкими, сильними і витривалими, тому що ви потрібні нам! Ми говоримо величезне спасибі всім, хто кожен день і кожну ніч береже наш спокій!
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Прийміть наші щирі вітання з Вашим професійним святом – Днем прикордонника!
Ваші приклади професіоналізму, витримки й сміливості, Ваша стійкість та мужність, нелегка служба вдень і вночі, у спеку і холод є яскравим прикладом для підростаючих поколінь.
Щиро вітаємо захисників рубежів Батьківщини з професійним святом, від усієї душі бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, добра та миру!
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На горду службу ви обрані,
Оберігаєте кордон країни.
Професія ваша в пошані
І функції дуже важливі.
Як вам вдячні безмірно
Не висловити навіть у словах.
Кордон, сказати буде вірно,
У надійних і сильних руках.
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Фото: ДПСУ