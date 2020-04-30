День прикордонника в Україні відзначають 30 квітня. До 2018 року його святкували 28 травня.

У кожній державі прикордонна служба вважається стратегічно важливим органом, який охороняє державні кордони і зберігає територіальну цілісність країни.

Факти ICTV підготували для вас найкращі привітання з Днем прикордонника, щоб ви могли потішити українських захисників.

Історія

Дату 30 квітня обрали для того, щоб свято стало співзвучним з реальними подіями в Україні.

Історії відомі славетні події кінця квітня 1918 року, коли спеціальна група Запорізького корпусу армії УНР на чолі з полковником Володимиром Сінкевич, звільнивши більшу частину Донбасу, здобула визнаний міжнародною спільнотою кордон УНР з Росією і тодішнім Доном.

Потрібно пам’ятати, що сучасна Україна є історичною наступницею Української народної республіки і Гетьманської держави Павла Скоропадського.

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Привітання

***

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Нелегка вибрана вами дорога, але ви йдете по ній гордо, легко. Бажаємо вам ніколи не пізнати гіркоту поразки і струси непередбачених ситуацій. Нехай буде спокійною ваша служба. Адже це запорука миру і щастя нашої країни.

***

В небесах, чи на морі, на суші

Серед пустель і чужих міст,

В нестримну спеку і у холоднечу,

І залишивши надовго свій дім –

Є така нелегка служба,

Є такий перед Батьківщиною борг.

Побажаю, щоб міцніла лише дружба

І кордонів не порушував ніхто!

***

Я вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Будьте завжди стійкими, сильними і витривалими, тому що ви потрібні нам! Ми говоримо величезне спасибі всім, хто кожен день і кожну ніч береже наш спокій!

***

Прийміть наші щирі вітання з Вашим професійним святом – Днем прикордонника!

Ваші приклади професіоналізму, витримки й сміливості, Ваша стійкість та мужність, нелегка служба вдень і вночі, у спеку і холод є яскравим прикладом для підростаючих поколінь.

Щиро вітаємо захисників рубежів Батьківщини з професійним святом, від усієї душі бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, добра та миру!

***

На горду службу ви обрані,

Оберігаєте кордон країни.

Професія ваша в пошані

І функції дуже важливі.

Як вам вдячні безмірно

Не висловити навіть у словах.

Кордон, сказати буде вірно,

У надійних і сильних руках.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV розповідали, скільки відпочиватимуть українці на травневі свята.

Фото: ДПСУ