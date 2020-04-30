Головне православне свято у церковному календарі на травень 2020 року – Вознесіння Господнє, яке припадає на 28 травня.

Це одне з дванадесятих перехідних свят, дата якого залежить від Великодня.

Є ще один важливий день в останній місяць літа – це 9 травня (поминання загиблих воїнів).

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Список церковних свят на травень 2020:

1 травня, п’ятниця – Максимівської ікони Божої Матері (одноденний піст)

2 травня, субота – Преподобного Іоанна Старопечерника

3 травня, неділя – святих жінок-мироносиць, праведних Йосипа Аримафійського і Никодима

4 травня, понеділок – Моздокської ікони Божої Матері

5 травня, вівторок – Преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіопольского

6 травня, середа – Великомученика Георгія Побідоносця, Іверської ікони Божої Матері (одноденний піст)

7 травня, четвер – Молченської ікони Божої Матері

8 травня, п’ятниця – Апостола і євангеліста Марка (одноденний піст)

9 травня, субота – поминання загиблих воїнів , Святителя Стефана, єпископа Великопермського

, Святителя Стефана, єпископа Великопермського 10 травня, неділя – Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського

11 травня, понеділок – Святителя Кирила, єпископа Туровського

12 травня, вівторок – Преподобного Мемнона чудотворця

13 травня, середа – Апостола Якова Зеведєєва, брата Іоанна Богослова (одноденний піст)

14 травня, четвер – Ікони Божої Матері Несподівана Радість

15 травня, п’ятниця – Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, перенесення мощей благовірних князів Бориса і Гліба (одноденний піст)

16 травня, субота – Мученика Павла Вільнюського

17 травня, неділя – Староруської ікони Божої Матері

18 травня, понеділок – Ікони Божої Матері Невичерпна Чаша

19 травня, вівторок – Праведного Іова Багатостраждального

20 травня, середа – Згадування появи на небi Хреста Господнього в Єрусалимі, Жировицької ікони Божої Матері (одноденний піст)

21 травня, четвер – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова

22 травня, п’ятниця – День Миколи Чудотворця (одноденний піст)

23 травня, субота – Апостола Симона Зилота

24 травня, неділя – Рівноапостольних Кирила і Мефодія

25 травня, понеділок – Священномученика Ермогена

26 травня, вівторок – Мучениці Гликерії та мученика Лаодикія, стража в’язничного

27 травня, середа – Мученика Ісидора (одноденний піст)

28 травня*, четвер – Вознесіння Господнє

29 травня, п’ятниця – Преподобного Феодора Освяченого (одноденний піст)

30 травня, субота – Преподобної Єфросинії

31 травня, неділя – День пам’яті святих отців семи Вселенських Соборів.

Факти ICTV також склали для вас календар церковних свят на 2020 рік.