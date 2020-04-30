Комаровський розповів, чи можна їхати цього літа на море

З точки зору епідеміологічних питань, то в липні-серпні люди зможуть поїхати на море.
Про це розповів педіатр Євген Комаровський.
– Ви самі бачите, що ситуація не дуже прогнозована, але в будь-якому випадку крім рішень або думок медичного плану ще є і політичні аспекти. З точки зору питань епідеміологічних, то я не маю сумнівів, що в липні-серпні на море можна буде їхати. Я принаймні планую подорожувати в серпні дуже серйозно, – сказав він.
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Комаровський зазначив, що остаточно все залежатиме від політиків, які ухвалюватимуть рішення.
Раніше Комаровський розповів про популярну помилку використання санітайзера.