Комаровський розповів, чи можна їхати цього літа на море

З точки зору епідеміологічних питань, то в липні-серпні люди зможуть поїхати на море.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Ви самі бачите, що ситуація не дуже прогнозована, але в будь-якому випадку крім рішень або думок медичного плану ще є і політичні аспекти. З точки зору питань епідеміологічних, то я не маю сумнівів, що в липні-серпні на море можна буде їхати. Я принаймні планую подорожувати в серпні дуже серйозно, – сказав він.