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Факти / Lifestyle

Комаровський розповів, чи можна їхати цього літа на море

З точки зору епідеміологічних питань, то в липні-серпні люди зможуть поїхати на море.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Ви самі бачите, що ситуація не дуже прогнозована, але в будь-якому випадку крім рішень або думок медичного плану ще є і політичні аспекти. З точки зору питань епідеміологічних, то я не маю сумнівів, що в липні-серпні на море можна буде їхати. Я принаймні планую подорожувати в серпні дуже серйозно, – сказав він.

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Комаровський зазначив, що остаточно все залежатиме від політиків, які ухвалюватимуть рішення.

Раніше Комаровський розповів про популярну помилку використання санітайзера.

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