Курс біткоїна підскочив на 18% за добу

Курс біткоїна подорожчав до $9 200, з середини березня його вартість зросла на 140%.

Частка біткоїна на ринку криптовалюти складає 65,3%.

Також у ціні виросли альткоїни – з $86 у березні до $224 наприкінці квітня, тобто на 160%.

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На думку аналітиків, криптовалюта вдало поборола березневу кризу: загальна капіталізація ринку зросла зі $120 млрд до $226 млрд.

Економіст і генеральний директор Real Vision Рауль Пал спрогнозував, що протягом п’яти наступних років біткоїн подорожчає до $1 млн і стане основою майбутньої фінансової системи. Вартість золота за той же період збільшиться в п’ять разів, а його капіталізація – до $15 трлн, впевнений підприємець.

Нагадаємо, після обвалу ринків у березні біткоїн впав у ціні до $7,8 тис.