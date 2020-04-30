Погода в Україні на сьогодні, 30 квітня 2020

Погода в Україні на 30 квітня обіцяє бути теплою, але дощовою.

У західних областях температура підніметься до +21 градуса вдень і до +10 вночі. Також тут очікуються дощі.

На півночі синоптики прогнозують дощі і до + 23 градусів вдень. Вночі середня температура триматиметься на рівні +9.

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На Сході країни очікується мінлива хмарність і до +23 градусів. Вночі температура опуститься до +6.

На півдні стовпчик термометра вдень підніметься до +22 градусів, а вночі прийде до +9.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.