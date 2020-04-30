День прикордонника 2020: привітання в картинках і СМС

30 квітня в Україні відзначається День прикордонника.

Професійне свято заснував п’ятий президент України Петро Порошенко у 2018 році.

Традиційно у всіх містах до свята приурочено безліч заходів. Цього року воно проходить в умовах карантину через коронавірус, тому святкових концертів не передбачено.

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Влада закликає українців залишатися вдома, але привітати друзів і родичів можна і за допомогою СМС.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у СМС та картинках до Дня прикордонника.

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

День прикордонника сьогодні відзначає вся країна.

Давайте ж піднімемо келихи повні вина.

І за їхнє здоров’я, щастя, дружбу

Залпом ми вип’ємо все до дна!

***

В небесах чи на морі, на суші,

Серед пустель і чужих міст,

В нестримну спеку і у холоднечу,

І залишивши надовго свій дім –

Є така нелегка служба,

Є такий перед Батьківщиною борг.

Побажаю, щоб міцніла лише дружба

І кордонів не порушував ніхто!

***

З днем прикордонника привітаю

І тобі побажаю

Удачі, сил п’ять тонн –

Аби пишавсь тобою кордон!

***

Ти ловиш порушників кордону,

Ти захищаєш наш глибокий тил.

Літаєш над заставою гострозорим птахом,

Щоб ворог на землю нашу не ступив.

Так будь здоровим, воїн-прикордонник,

Удача хай супроводжує тебе!

Бажаю щастя в житті твоєму особистому,

І на службі бережи себе!

До слова, День прикордонника не є державним святом, тому цей день для всіх робочий. Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.