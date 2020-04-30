День прикордонника 2020: привітання в картинках і СМС

30 квітня в Україні відзначається День прикордонника.
Професійне свято заснував п’ятий президент України Петро Порошенко у 2018 році.
Традиційно у всіх містах до свята приурочено безліч заходів. Цього року воно проходить в умовах карантину через коронавірус, тому святкових концертів не передбачено.
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Влада закликає українців залишатися вдома, але привітати друзів і родичів можна і за допомогою СМС.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання у СМС та картинках до Дня прикордонника.
З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров’я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
***
День прикордонника сьогодні відзначає вся країна.
Давайте ж піднімемо келихи повні вина.
І за їхнє здоров’я, щастя, дружбу
Залпом ми вип’ємо все до дна!
***
В небесах чи на морі, на суші,
Серед пустель і чужих міст,
В нестримну спеку і у холоднечу,
І залишивши надовго свій дім –
Є така нелегка служба,
Є такий перед Батьківщиною борг.
Побажаю, щоб міцніла лише дружба
І кордонів не порушував ніхто!
***
З днем прикордонника привітаю
І тобі побажаю
Удачі, сил п’ять тонн –
Аби пишавсь тобою кордон!
***
Ти ловиш порушників кордону,
Ти захищаєш наш глибокий тил.
Літаєш над заставою гострозорим птахом,
Щоб ворог на землю нашу не ступив.
Так будь здоровим, воїн-прикордонник,
Удача хай супроводжує тебе!
Бажаю щастя в житті твоєму особистому,
І на службі бережи себе!
До слова, День прикордонника не є державним святом, тому цей день для всіх робочий. Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.