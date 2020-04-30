Вальпургієва ніч 2020: обряди і традиції

Вальпургієва ніч – день пам’яті святої Вальбурги Хайденхаймської (Вальпургії), яка відзначається у християнстві західного обряду з 30 квітня на 1 травня.

День Вальпургії придбав містичну значимість через інцидент, який стався після її смерті.

Так, під час реставрації монастиря, де була похована Вальпургія, робочі осквернили її могилу. Після цього тінь святої з’явилася до єпископа.

Вальпургієва ніч вважалася також ніччю боротьби з відьмами, адже у цей час вони, вважалося, насилали особливо сильні прокляття і влаштовували страшні шабаші.

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Вальпургієва ніч – обряди

Основним засобом захисту від зла був вогонь. Жителі сіл палили багаття, у яких спалювали першу суху траву або непотрібні речі.

Крім того, пороги будинку посипали піском, маком або травою, щоб у нього не могла проникнути нечиста сила.

У Вальпургієву ніч дівчата збирали росу, а потім вмивалися нею на сході сонця, щоб їхня молодість і краса нікуди не втекла.

Цієї ночі підходив практично будь-який спосіб ворожіння, наприклад – за допомогою карт або дзеркал.

У Вальпургієву ніч вважалося небажаним носити одяг, який став “свідком” будь-якого нещастя. Такі речі, як вважалося, привертають злих духів.

До речі, у травні на українців чекають додаткові вихідні. В останньому місяці весни відзначається два державних свята, а тому відпочивати українці будуть 12 днів, зокрема і 1 травня.