Вальпургієва ніч щорічно відзначається християнами західного обряду з 30 квітня на 1 травня. Свято присвячене пам’яті святої Вальпургії – Вальбурги Хайденхаймської, яку вважають покровителькою моряків.

За легендою, корабель, на якому пливла Вальпургія, потрапив у шторм. Вона стала на коліна і почала старанно молитися. Сталося диво – ураган вщух, а море заспокоїлося.

На іконах вона зображена з псом, який символізує провідника до потойбічного світу, і трикутним дзеркалом, в якому можна побачити майбутнє.

Під час реставрації монастиря, в якому поховали святу, робочі осквернили її могилу. Після цього вночі тінь Вальпургії з’явилася єпископу. Ця історія надала святу містичної значимості.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Тому з ним пов’язано багато язичницьких обрядів, прикмет і забобонів. Це ніч боротьби з відьмами, які влаштовували страшні шабаші і насилали прокляття. Для захисту від них люди спалювали на багатті солом’яне опудало та обходили будинки з вогнем. А знахарки збирали трави, що мали в цю ніч особливу цілющу силу. У народі в ніч на 1 травня заведено ворожити на майбутнє.

Вальпургієва ніч 2020 – прикмети

Вогонь вважався основним засобом захисту від злих духів та пристріту, тому жителі сіл палили багаття, в яких спалювали першу суху траву та всілякий непотріб.

Також біля будинків спалювали опудало відьми, а поріг посипали піском. Згідно з прикметою, нечисть не могла проникнути в житло, поки не порахує всі піщинки.

У Вальпургієву ніч заведено наводити красу, проводити косметичні процедури. А для збереження молодості потрібно вранці 1 травня вмитися ранковою росою.

Якщо на світанку випити колодязної води – здоров’я буде міцним.

Для позбавлення від невдач у цю містичну ніч потрібно на аркуші паперу написати список усього, що засмучує, і спалити зі словами Гори він синім полум’ям!

До речі, сни у ніч з 30 квітня на 1 травня вважаються віщими.

Народжені в це свято люди мають надприродні здібності.

Вальпургієва ніч 2020 – забобони

У цей час чоловікам категорично заборонено спілкуватися з жінками. Будь-яка з них може виявитися відьмою і випити усі соки з уподобаного кавалера.

Серед інших забобонів – заборона носити одяг, в якому ви були, коли сталося якесь нещастя. Такі речі привертають злих духів.

У ці дні краще не приносити в будинок бузок – його запах нібито одурманює, пригнічуючи бажання, викликає прагнення піти в інший світ. Це особливо небезпечно для хворих людей.

До речі, у травні на українців чекають додаткові вихідні. В останньому місяці весни відзначається два державних свята, а тому відпочивати українці будуть 12 днів, зокрема і 1 травня.