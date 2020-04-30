Вихідні у травні 2020: скільки відпочиватимуть українці

У травні на українців чекають свята і додаткові вихідні. В останньому місяці весни відзначається аж два державні свята, а тому відпочивати українці будуть 12 днів.

Крім звичайних субот і неділь місяця, на українців чекає і два додаткових вихідних. Оскільки у 2020 році святкування Дня праці 1 травня випадає на п’ятницю – він буде неробочим.

Друге свято – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня. Він випадає на суботу, а це означає, що вихідним буде і понеділок – 11 травня.

Працювати доведеться 19 днів, а для відпочинку передбачені 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16,17, 23, 24, 30 і 31 травня.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Неофіційні свята, які відзначаються в травні: День піхоти (6 травня), День матері (10 травня), День сім’ї (15 травня), День науки в Україні та День Європи в Україні (16 травня), День банківських працівників (20 травня), День морської піхоти України (23 травня), День слов’янської писемності та культури (24 травня), Міжнародний день миротворців ООН (29 травня), День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України (30 травня), День хіміка (31 травня).

До слова, в Україні свята діляться на державні та неофіційні, які не є вихідними днями. Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.