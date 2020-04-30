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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 30 квітня

30 квітня в Україні відзначається День прикордонника. Він не є загальнодержавним вихідним.

Свято відзначається, починаючи з 2018 року, згідно з указом п’ятого президента України Петра Порошенка.

Також 30 квітня відзначається Міжнародний день джазу.

Вперше його відсвяткували у 2012 році. Про введення нової дати в календар Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

У Швеції 30 квітня відзначаться День народження короля. Він є одним з головних і дуже популярних свят в країні.

Іменини 30 квітня відзначають: Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

Прикмети на 30 квітня:

  • Якщо бджоли летять на колір, то буде з кольору плід.
  • На який хліб пішла бджола, той на зерно буде хороший.
  • Якщо бджоли сідають на вишневий цвіт, вишні вродять, якщо немає — вишень не буде.
  • Мурахи в будинку – на щастя.
  • Багато сережок на вільсі – до врожаю вівса, багато шишок-ячмінь вродить.
  • Граки грають – на гарну погоду.
  • Якщо рано вранці пішов дощ, вдень буде ясно.

Що не можна робити 30 квітня:

  • Розповідати сни.
  • Пекти хліб.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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