30 квітня в Україні відзначається День прикордонника. Він не є загальнодержавним вихідним.
Свято відзначається, починаючи з 2018 року, згідно з указом п’ятого президента України Петра Порошенка.
Також 30 квітня відзначається Міжнародний день джазу.
Вперше його відсвяткували у 2012 році. Про введення нової дати в календар Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.
Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік
У Швеції 30 квітня відзначаться День народження короля. Він є одним з головних і дуже популярних свят в країні.
Іменини 30 квітня відзначають: Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.
Прикмети на 30 квітня:
- Якщо бджоли летять на колір, то буде з кольору плід.
- На який хліб пішла бджола, той на зерно буде хороший.
- Якщо бджоли сідають на вишневий цвіт, вишні вродять, якщо немає — вишень не буде.
- Мурахи в будинку – на щастя.
- Багато сережок на вільсі – до врожаю вівса, багато шишок-ячмінь вродить.
- Граки грають – на гарну погоду.
- Якщо рано вранці пішов дощ, вдень буде ясно.
Що не можна робити 30 квітня:
- Розповідати сни.
- Пекти хліб.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.