30 квітня в Україні відзначається День прикордонника. Він не є загальнодержавним вихідним.

Свято відзначається, починаючи з 2018 року, згідно з указом п’ятого президента України Петра Порошенка.

Також 30 квітня відзначається Міжнародний день джазу.

Вперше його відсвяткували у 2012 році. Про введення нової дати в календар Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року.

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У Швеції 30 квітня відзначаться День народження короля. Він є одним з головних і дуже популярних свят в країні.

Іменини 30 квітня відзначають: Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

Прикмети на 30 квітня:

Якщо бджоли летять на колір, то буде з кольору плід.

На який хліб пішла бджола, той на зерно буде хороший.

Якщо бджоли сідають на вишневий цвіт, вишні вродять, якщо немає — вишень не буде.

Мурахи в будинку – на щастя.

Багато сережок на вільсі – до врожаю вівса, багато шишок-ячмінь вродить.

Граки грають – на гарну погоду.

Якщо рано вранці пішов дощ, вдень буде ясно.

Що не можна робити 30 квітня:

Розповідати сни.

Пекти хліб.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.