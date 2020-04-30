Погода на травневі свята в Україні (КАРТА)

Погода на травневі свята в Україні буде багата на дощі, в більшості регіонів пройдуть грози.

Погода в Україні 1 травня

У західних і північних регіонах України пройдуть грози і дощі, проте в деяких областях буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 15°…22°, вночі 6°…10°.

На Півдні та Сході країни – хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до 26° вдень і 10° вночі.

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У Центрі синоптики грози прогнозують вдень. Температура 18°…24° вдень, 7°…10° вночі.

Погода в Україні 2 травня

У суботу, 2 травня, в північних, західних та центральних областях також будуть гуркотіти грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть 16°…20° вдень і 6°…10° вночі.

На Півдні та Сході буде хмарно з проясненнями. Повітря вдень прогріється від 21° до 26°, від 7° до 10° вночі.

Погода в Україні 3 травня

У неділю, 3 травня, майже по всій території України пройдуть дощі та грози. Вночі температура становитиме від 7° до 10°, подекуди до 12°, а вдень – 14°…19°.

В Центрі повітря вдень прогріється до 22°.

На Півдні та Сході буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується 10°…12°, а вдень – 21°…24°.

Раніше Факти ICTV писали про вихідні на травневі свята. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, в Україні 1 і 9 травня – офіційні державні вихідні.