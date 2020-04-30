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З’явився перший трейлер нової гри Assassin’s Creed Valhalla

Трейлер нової комп’ютерної гри Assassin’s Creed Valhalla опублікувала студія Ubisoft.

Місцем нової частини гри стане середньовічна Скандинавія, а головний герой буде вікінгом.

Гра вийде восени 2020 року на приставках Xbox One, PS4, Google Stadia та для ПК.

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Також заявлено вихід на консолях нового покоління – Xbox Series X та PlayStation 5.

За попереднє замовлення Assassin’s Creed Valhalla, гравці отримають додаткову місію Шлях берсерка.

Нагадаємо, на ігровій платформі Steam уже 30 днів йде продаж комп’ютерної гри Mount & Blade 2: Bannerlord.

Джерело: Ubisoft

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