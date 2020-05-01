Гороскоп на тиждень, з 4 до 10 травня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 4 до 10 травня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

7 травня – повний місяць о 13.45 за київським часом у Скорпіоні. У цей час люди потрапляють під вплив цього знаку, який пов’язаний з очищенням і трансформаціями. Найсильніше цей повний місяць вплине на Скорпіонів і Тельців, що сприяє мінливому настрою, емоційним коливанням.

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Місяць у Скорпіоні сильно впливає на підсвідомість, підозрілість щодо інших людей. Причиною напруги у взаєминах може стати власницький інстинкт. Під час цього повного місяця у багатьох людей з’являється схильність до ризику, сміливість поглянути в обличчя власним страхам і перемогти їх.

Краще не сідайте за кермо в день повного місяця, бо є ризик потрапити в ДТП. У цей день складно сконцентруватися на важливих справах, тому необхідно утриматися від ухвалення рішень, підписання документів.

Гороскоп для Овнів

Використовуйте навіть складні ситуації собі на руку, щоб продемонструвати відданість своїй справі або здатність відстоювати принципи. Досягти цілей допоможуть чоловіки. Також конкуренція допоможе отримати новий досвід і перспективи. Громадських зв’язків стане більше. Заради успіху потрібно самостійно моделювати різні ситуації, розширювати коло спілкування.

Гороскоп для Тельців

Не пропустіть можливість отримати новий емоційний досвід, оновити почуття. Вам не складно адаптуватися до будь-якої ситуації, ви легко налаштовуєтеся на поточне середовище, що дає нові перспективи. Однак вам потрібно зробити вибір, відмовитися від безперспективних проектів або взаємин, внести корективи у свої плани. Сильні почуття та мінливий настрій виникають у день повного місяця – 7 травня. У цей день краще відмовитися від інтелектуальної роботи та ухвалення важливих рішень.

Гороскоп для Близнюків

Навколишні вважають вас привабливішими та чарівнішими, ніж ви відчуваєте себе самі. Без особливих зусиль у цей період ви будете оточені красою. Партнери зможуть надати вам підтримку, а ви – зробите свій вклад у спільне підприємство. У цей час романтика стане невід’ємною частиною вашого життя. Із негативних аспектів – надмірна поблажливість до своїх слабкостей і гонитва за задоволеннями. Почуття вийдуть на перший план.

Гороскоп для Раків

Сумніви та страхи будуть роз’їдати вас зсередини, однак ви усвідомлюватимете потреби та справжні бажання. Якщо шукайте відповідь на питання: А що ж мені, насправді, потрібно?, зараз ви можете знайти відповідь. Підозрілість і скритність не допоможуть у контактах з публікою. Спілкування з дітьми, родичами та навіть коханою людиною здатне викликати роздратування. Утримайтеся від алкоголю та не забувайте про дієту, бо є ризик отруїтися.

Гороскоп для Левів

Мінливий настрій та почуття створюють складнощі у стосунках з керівництвом, протистояння з колегами. Це може опосередковано зашкодити вашому бізнесу та роботі. Уникайте особистих зіткнень, проявів амбіцій, егоїзму, це допоможе попередити безліч неприємностей, а також збереже мир у родині. Будьте обережні в грошових витратах і вкладеннях. У стосунках з протилежною статтю та в родині можуть виникнути складнощі.

Гороскоп для Дів

Сприятливий час для ухвалення розумних і суттєвих рішень. У такий період варто братися за підготовку та проведення ділових контактів, а також торгових угод і переговорів щодо спільної роботи. Гарний час для публікації рекламних оголошень або проведення кампаній. Ви помітні, з’являється можливість переконувати, вселяти. У вираженні своїх ідей та інтересів проявіть впевненість, ви побачите інтерес навколишніх, а також бажання співпрацювати з вами. Можливі невеликі поїздки за дорученнями.

Гороскоп для Терезів

Період підходить для налагодження партнерських стосунків, зокрема романтичних. Також, гарний час для того, щоб завоювати популярність у робочому середовищі. Хороший час для звернення до багатих і впливових людей. Можливе збільшення доходів, хоча і короткострокове. Сприятливий період для косметичного ремонту, оформлення офісу. Частіше, ніж зазвичай, ділові стосунки трансформуються у романтичні. Спокій, врівноваженість, бадьорість і рівні взаємини з людьми чудово вплинуть на стан здоров’я.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваш енергетичний потенціал великий, як ніколи. Головне – використовуйте його на благо, і бажано – максимально. Адже надлишки легко можуть трансформуватися у дратівливість і похмурий настрій, які захочеться на кого-небудь зірвати. Якщо ви давненько подумували про те, щоб багато чого в житті змінити остаточно і безповоротно, але все якось сміливості не вистачало, зараз для кардинальних змін дуже вдалий час. Для взаємин складний період, зараз марно комусь щось доводити, можна ще сильніше загострити ситуацію.

Гороскоп для Стрільців

Можливий успіх у професійній і фінансовій сферах. Цей період характеризується емоційною стійкістю, що сприяє серйозній роботі та вирішенню багатьох завдань. Можна сподіватися на хороший контакт з впливовими людьми, представниками органів влади. Сприятливий період, насамперед, для налагодження гармонії у стосунках з батьками, літніми родичами. Оптимізм і чутливість до успіху часто дають схильність перебільшувати свої можливості та сили.

Гороскоп для Козерогів

Знижується емоційний тонус, загострюється почуття відповідальності, самодисципліни, увага спрямована на матеріальний бік справи. Посилюється прагнення підтримати свій престиж, зберегти бездоганну репутацію. Для будь-якої діяльності характерні діловитість і лаконічність, а нове і незвичайне приймається з обережністю. У справах можуть виникати різні перешкоди, насамперед у формі обмежень, але якщо все зроблено відповідно до нормативних документів і технічних умов, то робота буде проходити дуже конструктивно.

Гороскоп для Водоліїв

Виникають несподівані, але швидкоплинні складнощі. Остерігайтеся збитків. Зайва емоційність може викликати конфлікти в родині. Схильність до категоричності створює проблеми, яких можна було уникнути. Також можуть виникнути складнощі з оргтехнікою, електроприладами, можливі несправності автомобіля. Для вирішення багатьох завдань потрібна активність, фізична діяльність, однак це хороша можливість позбутися напруги, яка накопичилася.

Гороскоп для Риб

Справи близьких, а також домашні турботи, заважають виконанню службових обов’язків. Фінансові питання викликають тривогу і занепокоєння. Надмірні переживання можуть позначитися на стані нервової системи і викликати неприємні відчуття у шлунку, головні болі. З’являється схильність надавати перебільшене значення неприємним відчуттям і симптомам. Період несприятливий для контактів з публікою, необхідно утриматися від ухвалення важливих рішень, підписання документів.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.