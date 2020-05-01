Мобільну гру Deus Ex GO безплатно роздають у мобільних магазинах Google Play і App Storе.
До початку безкоштовної роздачі гра коштувала $10.
Deus Ex GO є покроковою головоломкою, в якій герой Адам Дженсен повинен врятувати людство.
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Герой може пробиратись крізь ворогів і зламувати комп’ютери.
Завантажити гру:
До слова, карантин невблаганно вносить “корективи” в плани компаній, зокрема і тих, які займаються розробкою та виданням відеоігор.
Релізи багатьох відеоігор відсунули, через що новинок найближчим часом буде значно менше.