У дев’ятому випуску Холостяка 10 шоу покинула Аліна.

Під час групового побачення в Єгипті з Христиною і Аліною холостяк ставив дівчатам каверзні питання. Макс зрозумів, що у нього з Аліною мало спільного, незважаючи на її щирість.

Відсутність досвіду у дівчини стала головною причиною розриву відносин.

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Також під час дев’ятого випуску Макс відправився з Дашею на індивідуальне побачення. Пара покаталася на дошках на піщаних дюнах, а після відправилась в спа-салон.

На своє друге індивідуальне побачення Вікторія вирушила з Максом в казино, де пройшла перевірку на азартність.

Нагадаємо, у восьмому випуску Холостяка 10 шоу покинула Анастасія.