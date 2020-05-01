Магнітні бурі в травні пройдуть чотири рази. Цього місяця очікуються три сильні і один середній спалах на Сонці.

Перші коливання прогнозуються в перший тиждень місяця – 4 і 6 травня.

Коливання магнітного поля Землі впливають на всіх, але найбільше від них страждають метеозалежні люди і часто відчувають дискомфорт.

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Магнітні бурі в травні 2020:

4 травня

6 травня

23 травня

29 травня

Симптоми під час магнітних бур:

сильний головний біль;

стрибки тиску;

слабкість;

біль у суглобах;

перепади настрою;

сонливість або безсоння.

Що робити під час магнітних бур:

гуляти на свіжому повітрі;

спати не менше восьми годин на добу;

випивати 1,5-2 літри води в день;

відмовитися від алкоголю, жирної і гострої їжі;

замінити каву і чорний чай трав’яним чаєм;

уникати стресових ситуацій.

Магнітна буря – це коливання геомагнітного поля Землі через потоки сонячного вітру. Вона може тривати від кількох годин до декількох днів.

Причиною виникнення магнітних бур є відлуння вибухів на Cонці, які долітають до нашої планети.

До слова, під час магнітних бур потрібно ретельно стежити за здоров’ям. До цього можна підготуватися, знаючи, коли будуть спалахи. Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2020 рік.