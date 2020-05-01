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Факти / Lifestyle

Комаровський розповів, чи може холодильник “вбити” Covid-19 на продуктах

Негативні температури не можуть нейтралізувати коронавірус.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Тобто він може в заморожених продуктах зберігати свою активність. Якщо ви візьмете в руки морожене м’ясо, яке навіть довго лежало в морозильній камері, а потім руки не помиєте – ви можете заразитися, – сказав він.

За його словами, багато людей думають, що, якщо заражений продукт не помити, а засунути в морозильну камеру, то вірус замерзне і зникне.

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– Ні, вірус може і замерзне, але він відтане зберігатиме свою активність, – додав він.

Раніше Комаровський розповів, чи можна їхати цього літа на море. Але він зазначив, що остаточно все залежатиме від політиків, які ухвалюватимуть рішення.

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