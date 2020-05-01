Маринад для шашлику - 3 найкращі рецепти

Розпочалися травневі свята, а це означає, що пора готуватись до сезону шашликів.

Будь-якому м’ясу можна надати вишуканого смаку, якщо знати особливі рецепти маринаду для шашлику.

Найчастіше рецепти маринаду шукають для свинини, курятини та баранини.

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Факти ICTV зібрали для вас три кращих рецепти маринаду для шашлику, щоб гості довго не могли забути смак вашого м’яса.

Маринад для шашлику зі свинини на мінералці

Інгредієнти

цибуля ріпчаста – 10 шт.;

вода мінеральна газована – 1-1,2 л.;

мелена суміш перців – 1,5 ч. л.;

готова приправа для м’яса – 1,5 ч. л.;

готова приправа для шашлику – 1,5 ч. л.;

сіль – 1,5 ст. л.

Приготування

Чистимо цибулю і нарізаємо кільцями.

На дно неметалічної посудини кладемо м’ясо та вкриваємо шаром цибулі, перемішуємо.

Додаємо усі приправи, спеції та сіль. Ще раз перемішуємо.

Заливаємо м’ясо мінеральною водою: рідина має покрити ¾ всього м’яса.

Накриваємо кришкою і ставимо на ніч до холодильника.

Апельсиново-гірчичний маринад для баранини

Інгредієнти

великі апельсини – 2 шт.;

рідкий мед – 2 ст. л.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

гірчиця із зернами – 3 ст. л.;

сіль, перець, спеції – за смаком.

Приготування

У глибоку тарілку видавлюємо сік апельсинів, додаємо мед та гірчицю, перемішуємо.

М’ясо попередньо натираємо сіллю та спеціями, опускаємо у готовий маринад.

Чекаємо 1 годину. За цей час перемішуємо баранину 1-2 рази: так м’ясо краще вбере маринад.

Маринад із соєвим соусом і медом для курятини

Інгредієнти

соєвий соус – 1 ст. л.;

рідкий мед – 1 ст. л.;

лимонний сік – 1 ч. л.;

цедра – з половини лимона;

паприка і куркума – по 0,5 ч. л.;

спеції для курки – за смаком.

Приготування

Змішуємо соєвий соус, мед та лимонний сік.

Додаємо терту цедру лимона. Зважайте на те, що підійде лише жовта частина цедри: біла частина гірчить, і це може зіпсувати смак м’яса.

Додаємо куркуму, паприку та інші спеції за смаком.

В посудину з маринадом кладемо м’ясо та гарно розмішуємо 1-2 хвилини.

Залишаємо настоятись на 2 години у холодильнику.

Раніше Факти ICTV розповідали, як правильно смажити смачний шашлик на травневі свята.