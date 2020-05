Minecraft Dungeons і Xenoblade Chronicles: у що пограти в травні 2020

Карантин невблаганно вносить “корективи” в плани компаній, зокрема і тих, які займаються розробкою та виданням відеоігор.

Релізи багатьох очікуваних відеоігор відсунули, через що новинок найближчим часом буде значно менше.

Особливо це торкнулося травня, в якому повинен був вийти настільки очікуваний The Last of Us: Part II.

Однак це не привід сумувати, адже цього місяця вийде велика кількість цікавих ремастерів.

Факти ICTV зібрали три відеоігри, на які варто звернути увагу в травні 2020 року.

Minecraft Dungeons

Якщо ви шукаєте чогось легкого, але водночас час барвистого і впізнаваного, вам повинен сподобатися Minecraft Dungeons. Відеогра виконана в стилістиці того самого популярного Minecraft, проте замість збору ресурсів, дослідження і будівництва, вона пропонує більш динамічний геймплей.

Жанр Minecraft Dungeons – dungeon crawler. Якщо ви грали в серію Diablo, то повинні чудово розуміти, про що йдеться.

Особливого ​​сюжету від відеогри чекати не варто. Під час проходження гравцям доведеться опускатися в різні підземелля, що випадково генеруються, в яких їх чекатимуть різні монстри, пастки, загадки і скарби.

Однак не варто очікувати, що вона буде складною. Усе-таки вона розрахована на іншу аудиторію, ніж інші ігри жанру dungeon crawler.

В Minecraft Dungeons не буде поділу на класи, тому можна буде без проблем надягти спорядження, яке сподобалося. Крім того, управління у відеогрі складається всього з кількох кнопок, тому вона може стати хорошим придбанням для тих, хто лише знайомиться з барвистим світом відеоігор.

Також в Minecraft Dungeons присутній локальний і онлайн мультиплеєр до чотирьох гравців, адже рубати монстрів з блоків веселіше з друзями.

Дата виходу: 26 травня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Одна з недооцінених відеоігор на платформи Nintendo Xenoblade Chronicles у травні отримає ремастер з підзаголовком Definitive Edition.

На перший погляд може здатися, що це типова Action RPG, проте у неї є чим вас здивувати.

Як і в багатьох подібних відеоіграх, вам доведеться досліджувати величезний відкритий світ, боротися з різними недругами, допомагати “випадковим перехожим” і ставати все сильніше і сильніше.

Під час боїв гравці контролюватимуть одного персонажа, тоді як інші діятимуть самостійно. Спочатку чергування звичайних атак зі спеціальними вміннями не здаватиметься чимось складним або заплутаним.

Однак чим далі ви будете просуватися, тим більше буде з’являтися опцій, і тим за більшою кількістю дрібниць доведеться стежити.

Наприклад, якщо один з персонажів здійснюватиме занадто багато дій, вороги зроблять його пріоритетною ціллюм. А цілителям не по зубам тривалий час боротися напряму.

Головний герой Шулк також може дивитися в недалеке майбутнє і бачити атаки супротивників до того, як вони відбудуться. Це дасть можливість попередити союзників і використати вміння, яке перешкодить планам недругів.

Сюжет Xenoblade Chronicles: Definitive Edition розповість про світ, який живе на останках двох величезних титанів. Його населяють як людиноподібні гуманоїди, так і зовсім вже дивні види розумного життя.

Під контролем гравців опиниться Шулк – вчений однієї з колоній, який знаходить легендарну зброю Монада. Головному герою доведеться викорисати її для того, щоб протистояти Мехонісам.

В оновленій версії будуть поліпшені текстури і музичний супровід, більш приємне управління, а також новий епілог, який пов’язує відеогру з другою частиною серії.

Відеогра прекрасно підійде тим, хто шукає унікальності і деякої розміреності, адже на її проходження піде 60-100 годин.

Дата виходу: 29 травня

Платформи: Nintendo Switch

The Wonderful 101: Remastered

Студія Platinum Games нещодавно вирішила здивувати всіх і анонсувала ремастер відеогри The Wonderful 101, яка в 2013 році відвідала лише Wii U.

Оскільки гра частково комічна, особливих хитрощів від її сюжету чекати не варто. Він розповість про протистояння групи супергероїв, яка називає себе Чудові (Wonderful Ones) і неземної терористичної організації.

Під контролем гравця виявляться троє героїв, яким доведеться вести за собою цілу орду інших рятівників Землі. Однак не варто очікувати, що комічність гри також відіб’ється на її складності. Platinum Games давно стала відомою за те, що створює аж ніяк не найпростіші відеоігри в жанрі hack and slash.

Битви в The Wonderful 101: Remastered будуть досить динамічними, тому доведеться стежити за всім, що відбувається на екрані та вибирати підходящі моменти, як для атаки, так і для захисту.

Одним з ключових елементів стануть так звані Unite Morphs, які дозволяють супергероям перетворюватися в різні об’єкти і здійснювати більш сильні атаки.

Однак одними битвами ця механіка не обмежиться. Гравцям також доведеться використовувати її для того, щоб долати різні перешкоди на рівнях і вирішувати головоломки.

Крім великої одиночної кампанії в The Wonderful 101: Remastered є і кооперативний режим, який дозволить випробувати свої сили в протистоянні прибульцям разом з друзями.

Дата виходу: 22 травня

Платформи: PlayStation 4, ПК, Nintendo Switch

Фото: Minecraft, Nintendo, Platinum Games

Відео: GameSpot Trailers, Nintendo, Minecraft