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Погода в Україні на 1 травня (КАРТА)

У п’ятницю, 1 травня, синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, північних та центральних областях.

На решті території країни – сухо та сонячно.

Температура повітря у східних регіонах – від +24 до +26, на півдні – до +24.

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У центрі +22 +24, у північних областях +16 +19.

У західних областях +17 +19.

У Києві сьогодні дощ, гроза, денна температура становитиме +16 +18.

Погода 1 травня 2020

Раніше синоптики прогнозували, що погода на травневі свята в Україні буде багата на дощі, в більшості регіонів можливі грози.

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