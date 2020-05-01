У п’ятницю, 1 травня, синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, північних та центральних областях.

На решті території країни – сухо та сонячно.

Температура повітря у східних регіонах – від +24 до +26, на півдні – до +24.

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У центрі +22 +24, у північних областях +16 +19.

У західних областях +17 +19.

У Києві сьогодні дощ, гроза, денна температура становитиме +16 +18.

Раніше синоптики прогнозували, що погода на травневі свята в Україні буде багата на дощі, в більшості регіонів можливі грози.