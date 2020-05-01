1 травня щороку святкують День весни і праці. Він відзначається у 143 країнах, зокрема і в Україні.
Саме 1 травня 1886 року почався страйк американських робітників із вимогою запровадження восьмигодинного робочого дня.
У липні 1889 року Паризький конгрес II Інтернаціоналу, на згадку про страйк робітників Чикаго, ухвалив рішення про проведення у цей день щорічних демонстрацій.
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Факти ICTV зібрали прикольні привітання з 1 травня з нагоди свята.
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Втомились люди працювати,
Вже ноги ледь ідуть до хати,
Тож 1 травня – гідне свято,
Його ми будем відзначати!
У свято праці навесні
Від праці відпочиньмо всі!
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Якщо втомився працювати,
І ноги йдуть вже ледь до хати,
Ти роботу враз кидай,
1 травня відзначай!
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З 1 травня вітаємо!
Працьовитості бажаємо!
Та замість прапора і плаката,
Бери з собою краще лопату.
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Горілка мліє в рюкзаку,
Шашличок на бережку,
Славне свято першотравень,
З настроєм ти відзначай!
Наливай і випивай,
Працю гідно величай!
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Ти 1 травня шашликом смачним зустрічай
І хоч сьогодні День праці, але хоч іноді відпочивай,
А ще набирайся швидко сили, щоб робота не підкосила,
Бо працювати в міру треба
Тоді в порядку будуть нерви!
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.