1 травня щороку святкують День весни і праці. Він відзначається у 143 країнах, зокрема і в Україні.

Саме 1 травня 1886 року почався страйк американських робітників із вимогою запровадження восьмигодинного робочого дня.

У липні 1889 року Паризький конгрес II Інтернаціоналу, на згадку про страйк робітників Чикаго, ухвалив рішення про проведення у цей день щорічних демонстрацій.

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Факти ICTV зібрали прикольні привітання з 1 травня з нагоди свята.

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Втомились люди працювати,

Вже ноги ледь ідуть до хати,

Тож 1 травня – гідне свято,

Його ми будем відзначати!

У свято праці навесні

Від праці відпочиньмо всі!

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Якщо втомився працювати,

І ноги йдуть вже ледь до хати,

Ти роботу враз кидай,

1 травня відзначай!

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З 1 травня вітаємо!

Працьовитості бажаємо!

Та замість прапора і плаката,

Бери з собою краще лопату.

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Горілка мліє в рюкзаку,

Шашличок на бережку,

Славне свято першотравень,

З настроєм ти відзначай!

Наливай і випивай,

Працю гідно величай!

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Ти 1 травня шашликом смачним зустрічай

І хоч сьогодні День праці, але хоч іноді відпочивай,

А ще набирайся швидко сили, щоб робота не підкосила,

Бо працювати в міру треба

Тоді в порядку будуть нерви!

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.