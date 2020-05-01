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Факти / Lifestyle

Привітання з 1 травня у листівках

В Україні та багатьох інших країнах світу 1 травня відзначається Свято Весни і Праці, а також Міжнародний день солідарності трудящих.

Привітати з 1 травня можна яскравою листівкою.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання в картинках зі Святом Весни і Праці.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Привітання з 1 травня

Привітання з 1 травня

Привітання з 1 травня

Привітання з 1 травня
Привітання з 1 травня у картинках

Привітання з 1 травня у картинках

Привітання з 1 травня у картинках

Нагадаємо, на українців чекають свята і додаткові вихідні у травні . В останньому місяці весни відзначається два державні свята, а тому відпочивати українці будуть 12 днів.

Фото: Pixabay

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