В Україні та багатьох інших країнах світу 1 травня відзначається Свято Весни і Праці, а також Міжнародний день солідарності трудящих.
Привітати з 1 травня можна яскравою листівкою.
Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання в картинках зі Святом Весни і Праці.
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Нагадаємо, на українців чекають свята і додаткові вихідні у травні . В останньому місяці весни відзначається два державні свята, а тому відпочивати українці будуть 12 днів.
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