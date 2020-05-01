Шашлик на пиві – рецепт приготування

Шашлик на пиві є популярною стравою для пікніка, оскільки виходить м’яким і соковитим. Найкраще вибирати свинину, баранину або яловичину.

Для маринаду шашлику на пиві варто купувати більш дороге пиво, оскільки воно дуже впливає на смак і потрібно його не багато.

Оптимальним варіантом стане живе непастеризоване пиво на розлив або нефільтроване з супермаркету. Аромат шашликів завдяки такому пиву буде яскравішим.

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Факти ICTV підготували рецепт шашлику на пиві.

Інгредієнти:

свинина (шийка, лопатка, грудинка) – 1,5 кг;

пиво –300-500 мл;

ріпчаста цибуля –3-5 штук (середнього розміру);

перець, спеції – за смаком;

сіль – за смаком.

Рецепт приготування шашлику на пиві:

1. Помити м’ясо і нарізати шматочками.

2. Порізати цибулю кільцями.

3. Викласти свинину в каструлю або пластиковий лоток. Додати цибулю і спеції, але не солити. Накрити кришкою і залишити на 30-40 хвилин за кімнатною температурою.

4. Залити свинину пивом і поставити маринуватися на 2-3 години за кімнатною температурою або на 6-12 годин в холодильник.

М’ясо повинне бути злегка покрите пивом, але не плавати в ньому. Солити його потрібно за 10 хвилин до смаження.

5. Коли вуглі вже готові, необхідно нанизати м’ясо і цибулю на шампури. Посередині повинні бути найбільші шматки.

6. Пивний маринад перелити в пляшку.

7. Викласти шашлик на мангал. Під час смаження періодично перевертати і поливати його маринадом з пляшки.

Загальний час приготування шашлику на пиві – 20-30 хвилин, але якщо після закінчення зазначеного часу здається, що шашлик ще сируватий, його краще зняти з вогню, в каструлі він дійде до готовності.

Нагадаємо, цього року 1 травня проходитиме в умовах карантину. Українцям заборонено відвідувати лісопаркові та прибережні зони, що унеможливлює приготування традиційного шашлику на природі. Факти ICTV підібрали цікаві рецепти для кожного виду м’яса, які ідеально замінять шашлик на травневі свята.