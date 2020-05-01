Що приготувати з м’яса на травневі свята – рецепти від акторів Дизель шоу

Травневі свята триватимуть три дні, тому потрібно заздалегід подумати як провести цей час з користю для себе та своєї сім’ї.

В умовах карантину українцям заборонено смажити шашлики у зонах відпочинку та збиратися великими компаніями, саме тому ми підготували для вас ексклюзивні рецепти приготування м’яса прямо у себе на кухні.

Своїми технологіями приготування поділилися актори гумористичної програми Дизель шоу – Євген Гашенко та Олександр Бережок.

Їхні рецепти переконають вас, що на травневі свята можна готувати не тільки шашлик.

Стейк від Олександра Бережка

Як приготувати ідеальний стейк з хрусткою скоринкою та соковитою серединкою?

Беремо стейк (яловичина або свинина) та обробляємо його спеціями: сіль і перець. Після цього кладемо стейк в оливкову олію і залишаємо у закритому контейнері на 20 хв.

Для обсмажування беремо сковорідку і наливаємо у неї оливкову олію, після чого додаємо кілька порізаних зубчиків часнику. Усе ретельно перемішуємо.

На розігріту сковорідку кладемо стейк. Коли на одній стороні з’явиться золотиста скоринка, перевертаємо стейк на іншу сторону і так само обсмажуємо.

Після цього кладемо стейк у розігріту до 260°C духовку на 25 хв. Через кожні 10 хв зменшуємо температуру на 10-20°C. Витягаємо з духовки ароматне м’ясо і подаємо до столу.

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М’ясо у горщиках від Євгена Гашенка

Що потрібно для приготування м’яса у глиняних горщиках?

Беремо картоплю – чистимо її та нарізаємо кубиками. М’ясо обирайте на власний смак – свинина, яловичина, курка – його також нарізаємо кубиками.

Бекон обсмажуємо у сухій сковороді до готовності, а потім ріжемо на менші шматочки.

У горщики об’ємом 0,5 л викладаємо м’ясо, бекон та картоплю. Туди доливаємо трохи води та столову ложку білого сухого вина. Спеції та прянощі додаємо за смаком.

Випікаємо 1,5 год у духовці при температурі 180°C (горщики краще ставити у холодну духовку, щоб не тріснули). Потім відкриваємо кришку, додаємо тертий твердий сир і запікаємо ще 10 хв.

– Страва смачна та ситна, а горщики дуже красиво виглядають на столі, – наголошує Євген Гашенко.

А якщо ви не їсте м’ясо, то його можна замінити на рибу (додавши лимонного соку в горщик перед випіканням). Послідовність засипання інгредієнтів в горщик умовна, якщо маєте бажання, то можна усе перемішати.

Раніше ми писали, де замовити готове м’ясо на шашлик для тих, хто живе у квартирі, і всілякі м’ясні заготовки – для самостійного приготування на подвір’ї приватного будинку.