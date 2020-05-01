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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 1 травня

1 травня – Міжнародний день праці у 143 країнах світу. В Україні свято вважається державним, тому є вихідним днем.

За народним календарем – це День Кузьми. Вважалося, що цей святий дбає про те, щоб люди не знали голоду, захищаючи врожай від посухи та повеней. Тому 1 травня у молитвах селяни просили у Кузьми гарної погоди та багатого врожаю.

Господині у цей день зазвичай сіяли моркву та буряк. А щоб вони вродили, кидали у колодязь дрібні монети.

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Іменини 1 травня відзначають: Антон, Василь, Віктор, Михайло, Кузьма, Іван, Тамара та Юхим.

Прикмети на 1 травня:

  • Тепла та сонячна погода – кінець місяця буде холодним.
  • Зозуля довго кує – скоро прийде тепло.
  • Якщо зазеленіла черемха – пора саджати картоплю, моркву та буряк.
  • Дощ на 1 травня віщує добрий врожай жита.
  • Зацвіли фіалки – пора сіяти насіння.

Що не можна робити 1 травня:

  • Сваритися та лаятися у громадських місцях.
  • Не можна нікому заздрити.
  • Збирати бузок та приносити додому.
  • Важко працювати.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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