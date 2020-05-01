1 травня – Міжнародний день праці у 143 країнах світу. В Україні свято вважається державним, тому є вихідним днем.

За народним календарем – це День Кузьми. Вважалося, що цей святий дбає про те, щоб люди не знали голоду, захищаючи врожай від посухи та повеней. Тому 1 травня у молитвах селяни просили у Кузьми гарної погоди та багатого врожаю.

Господині у цей день зазвичай сіяли моркву та буряк. А щоб вони вродили, кидали у колодязь дрібні монети.

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Іменини 1 травня відзначають: Антон, Василь, Віктор, Михайло, Кузьма, Іван, Тамара та Юхим.

Прикмети на 1 травня:

Тепла та сонячна погода – кінець місяця буде холодним.

Зозуля довго кує – скоро прийде тепло.

Якщо зазеленіла черемха – пора саджати картоплю, моркву та буряк.

Дощ на 1 травня віщує добрий врожай жита.

Зацвіли фіалки – пора сіяти насіння.

Що не можна робити 1 травня:

Сваритися та лаятися у громадських місцях.

Не можна нікому заздрити.

Збирати бузок та приносити додому.

Важко працювати.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.