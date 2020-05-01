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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 1 травня, місячний день

У п’ятницю, 1 травня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 10 місячний день.

У цей день добре займатися домашніми справами і створювати затишок.

Серйозними справами, а особливо тими, які вимагають особливої концентрації уваги, краще не займатися.

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У 26 місячну добу рекомендується побоюватися обману. Також в цей день краще не проявляти емоції.

У цей день може виникнути бажання похвалитися, перебільшити свої досягнення, однак робити цього не варто.

1 травня краще провести в колі близьких.

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