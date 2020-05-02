Face ID з маскою на обличчі не має сенсу? Apple знайшла рішення

У новій бета-версії iOS 13.5 функція розпізнавання облич Face ID полегшує розблокування iPhone для людей, на обличчі яких є маска.

Face ID все ще не розблокує ваш iPhone, якщо ви не знімете маску, але зробить так, щоб перехід до опції розблокування смартфона через пароль відбувся значно швидше.

У нинішній версії Face ID iPhone розпізнає маску на обличчі користувача і запропонує ввести пароль для розблокування пристрою із затримкою в декілька секунд.

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Коли саме буде запущена нова функція, не уточнюється.

Нагадаємо, Apple позбавила нові телефони iPhone SE популярної функції.