Погода в Україні на сьогодні, 2 травня 2020

У суботу, 2 травня, синоптики прогнозують дощі з грозами західних, північних і в центальних областях. Також опади пройдуть в Одеській області.

На решті території країни – сухо і сонячно.

Температура повітря в східних регіонах – від +24 до +26, на півдні – до +24.

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У центрі +22 +23, у північних областях +21 +23.

У західних областях +18 + 20.

У Києві сьогодні дощ. Денна температура складе + 20 + 22.

Раніше повідомлялося, що погода на травневі свята в Україні буде дощовою, в більшості регіонів можливі грози.