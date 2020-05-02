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Погода в Україні на 2 травня (КАРТА)

У суботу, 2 травня, синоптики прогнозують дощі з грозами західних, північних і в центальних областях. Також опади пройдуть в Одеській області.

На решті території країни – сухо і сонячно.

Температура повітря в східних регіонах – від +24 до +26, на півдні – до +24.

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У центрі +22 +23, у північних областях +21 +23.

У західних областях +18 + 20.

У Києві сьогодні дощ. Денна температура складе + 20 + 22.

Погода в Україні на сьогодні, 2 травня 2020

Раніше повідомлялося, що погода на травневі свята в Україні буде дощовою, в більшості регіонів можливі грози.

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