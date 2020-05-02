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Факти / Lifestyle

Шашлик, ковбаски і стейки: де замовити доставку у Києві

Травневі свята міцно асоціюються з відпочинком на природі і навіть карантин не в змозі залишити нас без традиційних шашликів.

Де замовити готове м’ясо для тих, хто живе у квартирі, і всілякі м’ясні заготовки – для самостійного приготування на подвір’ї приватного будинку, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

М’ясторія

Де замовити доставку шашлика у Києві

Щодня у закладі маринують шашлик з яловичини, свинини, телятини, курки і баранини.

Якщо готувати не хочеться – вибирайте позиції з гриль-меню.

Що спробувати:

  • шашлик зі свинячого ошийка – 100 г за 26 грн;
  • шашлик по-домашньому – 100 г за 21 грн;
  • вирізка теляча в пряному маринаді – 100 г за 57 грн;
  • ковбаски гриль Баварські – 100 г за 28,50 грн.

Замовити шашлик можна по телефону +380-67-46-36-363 або на сайті мережі.

Sam’s Steak House

Де замовити доставку шашлика у Києві

В Sam’s пропонують кілька видів стейків natural wet aged і продукти для приготування на грилі: ребра BBQ (попередньо замариновані та томлені на вогні протягом 8 годин), бургер-набори і бургер-котлети Beef classic.

Що спробувати:

  • стейк Т-Боун – 450 г за 320 грн;
  • куряче філе BBQ – 300 г за 75 грн.

Замовити шашлик можна в маркеті ресторану щодня з 11.00 до 21.00 за телефоном +380-67-50-11-395.

Читайте: Шампур оближеш. Як правильно смажити смачний шашлик

T-Bone Prime Beef

 Де замовити доставку шашлика у Києві

У стейкхаусі T-Bone Prime Beef, крім готових стейків і страв основного меню, є також продукція для охочих готувати самостійно: асортимент стейків, все для бургерів, продукція для гриля (ковбаски, шашлик з яловичини, люля-кебаб і багато іншого), а також асортимент напівфабрикатів.

Що спробувати:

  • стейк Рибай Dry-aged beef – 350 г за 385 грн;
  • реберця свинячі або яловичі – 350 г за 199 грн;
  • шашлик з яловичини сухої витримки – 500 г за 345 грн.

Замовити шашлик можна за телефоном + 380-44-49-90-977 через служби доставки Uber Eats, Raketa, Glovo.

Нагадаємо, українців поки не штрафуватимуть за відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку чи іншому дозволеному місці.

Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Він зазначив, що через відсутність масок поліція може провести лише профілактичну бесіду.

Фото: Pixabay

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